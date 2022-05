Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbaasde reacties op ‘patsergedrag’ Jort Kelder richting verslaggeefster: ‘Rare opmerking’

Jort Kelder verloor zijn rechtszaak tegen Google, tot zijn eigen grote teleurstelling. Het kostte hem een flinke duit, ‘een bescheiden’ 70.000 euro. Een Shownieuws-verslaggeefster schrok nogal van dat bedrag, waarna Kelder een sneer aan haar uitdeelde. Zijn „patsergedrag” zorgde voor nogal wat verbaasde reacties, ook bij de mannen van Vandaag Inside.

Woensdagavond interviewde Shownieuws Kelder over zijn verloren rechtszaak. Hij spande een zaak aan tegen internetgigant Google. Het platform laat advertenties toe van bedrijven die reclame maken voor het investeren in bitcoins. Daarvoor gebruiken zij de gezichten van een aantal bekende Nederlanders, waaronder die van Kelder. De journalist en tv-presentator is daar niet van gecharmeerd. Ook omdat er vaak oplichtingspraktijken achter dit soort advertenties schuilgingen.

Sneer naar verslaggeefster over kosten rechtszaak Google

Een slechte zaak dus volgens Kelder en reden genoeg om Google voor de rechter te slepen. Die concludeerde echter dat Google er alles aan doet om nepadvertenties te voorkomen. En dus kreeg de journalist zijn gelijk niet.

Kelder noemde het voor de camera van Shownieuws een „zeer tegenvallend vonnis”. „Het kan toch niet zo zijn dat anonieme oplichters zich meester maken van het advertentienetwerk van Google en dat ik daar niks tegen kan beginnen?” De verslaggeefster vroeg Kelder daarna naar de financiële schade. Waarop hij antwoordde dat het om een „redelijke” 70.000 euro ging. „Jezus”, reageerde de verslaggeefster. Waarna Kelder sneerde: „Daar moet jij hard voor werken, maar ik niet, hè? Een verschil.”

Wilfred Genee kijkt op van ‘patsergedrag’ Jort Kelder

Gisteravond haalde Wilfred Genee het interview aan in Vandaag Inside. Hij keek op van de woorden van Kelder „Wat is dat nou voor opmerking? Een hele rare opmerking.” Ook René van der Gijp vond de opmerking van Kelder raar en Johan Derksen bestempelt het als denigrerend. „Dat is hetzelfde als een rijke voetballer die tegen een agent zegt: ‘Jij met je hongerloontje’.” Volgens Genee is het neerbuigend naar de verslaggeefster toe. „Dat is een soort verkapt meerwaardigheidscomplex.” De heren bestempelen de actie van Kelder als „patsergedrag”.

De talkshow-mannen snapten wel dat Jort Kelder naar de rechter stapte. Johan Derksen gaf nog aan niets van de uitspraak van de rechter te begrijpen.



