Hans Kraay jr. reageert op Vandaag Inside-rel en René van der Gijp noemt het ‘gedoe om niks’

Johan Derksen en zijn controversiële kaarsverhaal leidde tot een hoop commotie in Nederland. René van der Gijp noemde de discussie gisteren een „hoop gedoe om niks”. Oud-VI-gezicht Hans Kraay jr. werd in ieder geval niet teruggevraagd voor Vandaag Inside, vertelt hij bij Beau.

Aanstaande maandag verschijnen Wilfred Genee, René van der Gijp én Johan Derksen weer op de buis met Vandaag Inside. Het programma ging, na het kaarsenverhaal van Derksen en de ophef die daardoor ontstond, van televisie. Voor iets meer dan twee weken dan, want de mannen keren toch terug.

Hans Kraay jr. niet gevraagd voor Vandaag Inside

Gisteravond schoof Kraay jr. aan bij Beau om mee te praten over een voetbalkwestie. Maar natuurlijk kwam ook de Vandaag Inside-rel ter sprake. Kraay Jr. zat namelijk zeventien jaar lang aan tafel bij de VI-mannen. Echter besloot Derksen hem voor Vandaag Inside aan de kant te zetten. Want Kraay jr. paste niet bij het nieuwe karakter van de dagelijkse talkshow.

Kraay jr. aanschouwde de commotie rondom het programma vanaf de zijlijn. „Omdat je net weg bent, gaan heel veel mensen vragen of je aan wilt schuiven in praatprogramma’s om daarover te praten. En daar had ik helemaal geen behoefte aan.” De voetbalanalist had wel zien aankomen dat de VI-mannen toch terugkeerden op de buis. „Zij houden van televisie maken, dus ik zou zeggen: carry on!” Hij wenst het drietal veel succes en blijft volgens presentator Beau van Erven Dorens erg politiek correct. „Zij moeten doen en laten wat zij willen.” De presentator kan het niet laten om te vragen of Kraay Jr. gevraagd is om terug te keren. „Nee, maar dat hoeft ook niet.” Van Erven Dorens kaart aan dat Kraay jr. wellicht een beetje „relativering” in de discussie had kunnen brengen. „Nou nee, dat denk ik niet”, reageert de voetbalanalist.

René van der Gijp noemt ophef Johan Derksen ‘gedoe’

Gisteren overviel PowNed-verslaggever Jeroen Holtrop VI-gezicht René van der Gijp. Dat deed hij, op z’n typisch ‘PowNeds’, met een taart en waardecheck voor een stripclub. Om zo Van Der Gijp over te halen maandag weer aan de VI-tafel te zitten. Van der Gijp legde tegen de verslaggever uit dat hij zich de afgelopen dagen afzijdig hield. Van der Gijp ging er gisteren in ieder geval al vanuit dat hij maandag weer in de studio zou zitten. „Gedoe om niks”, noemde hij het. „Om een verhaal dat niet bestaat. Ja, wat moet je er mee”, reageerde het VI-gezicht lachend.

