Blote borsten in alle vormen en maten in Adidas-campagne? Dat mag niet van reclamewaakhond

Allerlei borsten in verschillende vormen en maten op een rij. Het leek sportmerk Adidas het ideale beeld om hun nieuwste sportbh’s te promoten, maar dat vond niet iedereen een goed idee. Integendeel: een Britse reclamewaakhond verbiedt de campagne, vanwege ‘naaktheid’.

De campagnefoto van Adidas bevat 64 verschillende borsten. Groot, klein, diverse huidskleuren, rond en wat platter. In ieder geval een realistisch beeld van de soorten borsten die er zijn op deze wereld. Bij de foto stond op social media de tekst: „Wij vinden dat vrouwenborsten in alle soorten en maten ondersteuning en comfort verdienen. Daarom bevat ons nieuwe assortiment sportbeha’s 43 stijlen, zodat iedereen de juiste pasvorm voor hen kan vinden.”



As a breast doctor, I think the world needs to know what normal breasts look like. This ad should be celebrated and not banned. It is in no way sexualising or objectifying women ⁦@adidas⁩ https://t.co/HdY0buj2zL — Stephanie Rutherford (@poynt_taken) May 11, 2022

Klachten over ‘naaktheid’ in reclamecampagne Adidas

De Britse reclamewaakhond The Advertising Standards Agency (ASA) maakte bezwaar tegen de reclamecampagne. Het sportmerk liet weten dat de campagne de diversiteit in verschillende borsten laat zien. En hoe belangrijk de juiste sportbeha daarvoor is. Tegenover de BBC liet een woordvoerder van Adidas weten dat zij nog steeds achter de reclamecampagne stonden.

De reclamewaakhond ontving 24 klachten over de advertentie. De strekking van die klachten? Het gebruik van naaktheid zou „onnodig” zijn en de foto objectiveerde de vrouwen door ze te seksualiseren en te neer te zetten als louter lichaamsdeel. Ook klonk kritiek dat kinderen deze advertentie konden zien.



The ASA has banned this @adidas campaign for its sports bras which caused a lot of fuss in Feb – via @Adweek https://t.co/b0wUvk6AxN — Stephen Lepitak He/Him (@StephenLepitak) May 11, 2022

Britse reclamewaakhond verbiedt blote borsten in campagne

De ASA vond niet dat er sprake was van seksualisering of objectivering in de Adidas-foto. Maar wel concludeerden zij dat het materiaal ‘naaktheid’ bevat en voorzichtig gebruikt moet worden, om verontwaardigde reacties te voorkomen. Ook mag dit beeld niet terechtkomen op platformen of media die kinderen bekijken.

Adidas koos ervoor de gezichten, die bij de borsten horen, weg te laten. Dit om de identiteit en privacy van de modellen te beschermen. Overigens liet het sportmerk weten dat alle modellen vrijwillig meewerkten aan de campagne en achter de boodschap stonden.



#Adidas sports bra adverts are banned – following complaints that they were 'gratuitous' and 'reduced women to body parts.’

The UK's Advertising Standards Authority #ASA received 24 complaints.

It has now banned the adverts due to their depiction of 'explicit nudity’. pic.twitter.com/nyo0p04hK4 — Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) May 11, 2022



