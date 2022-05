Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerard Joling noemt Sigrid Kaag ‘heks’, Humberto Tan grijpt in: ‘Kan je niet zeggen’

Zanger Gerard Joling kon het gisteren niet laten om bij Humberto zijn mening over politica Sigrid Kaag uit te spreken. Hij noemde haar een „heks” en was niet bepaald te spreken over de D66-leider. Presentator Humberto Tan floot hem terug.

D66 ligt onder vuur vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. De partij publiceerde de rectificatie over de geruchten rondom opgestapt prominent Frans van Drimmelen. Eerder verkondigde de partij dat de geruchten niet klopten, maar uiteindelijk bleek van wel. Het slachtoffer krijgt een financiële compensatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kortom smartegeld betaald aan slachtoffer dat ze verder haar mond moet houden. Dit is dus het beleid van #Kaag. Alles in een doofpot stoppen, komt het uit? Financieel compenseren zodat de partij geen schade lijdt. Ruim dit gedateerde partij alsjeblieft op. #D66congres #MeToo — Ravie_RK_❌❌❌ (@RkRavie) May 15, 2022

Tafelgasten Humberto kritisch op handelen D66 en Sigrid Kaag

Bij Humberto worden, in de aankondiging naar het tafelgesprek, beelden van de ledenbijeenkomst van D66 getoond. Daarin spreekt Sigrid Kaag de woorden „we moeten een bladzijde omslaan”. Een opmerking die niet bij iedereen goed valt. „Mevrouw Kaag weet het al een jaar, dat is het ergste”, haakt Joling in. En ook Tan is kritisch op het handelen van de partij die nieuwe bestuurscultuur en transparantie beloofde. Volgens hem kun je dan niet „kritiekloos” dingen naast je neerleggen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gerard Joling als politiek duider bij #Humberto: dommer en platter zal het in dit land niet worden. Hoewel… — Hein Janssen (@hein_janssen) May 15, 2022

Aan tafel zit RTL Nieuws-verslaggever Frits Wester om de D66-kwestie te duiden. Hij heeft er een hard hoofd in of de cultuur binnen de partij verandert. Joling geeft daarna zijn ‘ongezouten’ mening over de partijleider. „Die Kaag is sowieso al over de houdbaarheidsdatum heen, naar mijn mening. Ik zou zeggen een bezem pakken en vlieg een tijdje weg.” Tan reageert: „Gerard Joling, dat kun je niet zeggen.” Waarna Joling antwoordt: „Moet ik het terugnemen? Dat doe ik niet”, waarna de studio moet lachen. Tan kaart aan dat Joling Kaag een „heks” noemt. „Ik weet meer dan jij denkt, maar dat ga ik nu niet vertellen”, reageert de zanger.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gerard Joling is duidelijk over Kaag,houdbaarheidsdatum is voorbij.Pak een bezemsteel en vlieg weg. Heerlijk hoe Gerard gewoon zegt eat hij denkt.#Humberto — Sandra (@Sandra16968) May 15, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijk. Joling geeft een voorzetje voor #vandaaginside bij #humberto. Wordt natuurlijk niet gewaardeerd.#D66gate — Jos Geelhoed (@josgeelhoed) May 15, 2022

Gerard Joling niet te spreken over Sigrid Kaag

Tan vraagt naar meer context, maar Joling praat snel door naar een nieuw onderwerp. Daarna ontkent hij dat hij meer dingen weet. Hij concludeert dat hij beter zijn mond had kunnen houden. „Het vloog er al uit”, aldus Joling. Wester haakt daarna in en noemt dat een serieus onderwerp wordt weggelachen. Waar Joling zich bij aansluit, maar over D66 blijft hij standvastig. „Transparantie, transparantie. En dan kun je bij D66 gewoon gekke dingen doen met vrouwen en dan wordt het afgekocht. ”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hahahaha Joling in de bocht. #Humberto — 🌩️ Robin 🌩️ ·🎗️· (@Donderwolkje) May 15, 2022

Wil je Humberto terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.