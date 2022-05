Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KRO-NCRV lanceert campagne tegen leuzen als ‘alle Duitsers zijn homo’

Het is helaas een ingewikkelde combinatie hier in Nederland: voetbal en de LHBTIQ+-community. KRO-NCRV wil hier iets aan doen en lanceert de social media-campagne #Spreekjeuit. Die is mede gericht tegen homofobe spreekkoren, zoals bijvoorbeeld het bekende ‘alle Duitsers zijn homo’. Vandaag start ook de documentaireserie De Roze Supporters. Deze toont de broodnodige strijd van LHBTIQ+-voetbalfans voor acceptatie binnen de voetbalwereld.

Onder de hashtag #Spreekjeuit laten verschillende oud-internationals en trainers zich in video’s horen over homofobie in de voetballerij. Deze verschijnen op YouTube, TikTok, Instagram en Facebook. Bekende namen die meedoen zijn onder anderen oud-voetballer en trainer Rafael van der Vaart, verdediger Stefan de Vrij en oud-Oranjeleeuwin Anouk Hoogendijk.

Campagne tegen homofobe spreekkoren

„Dit gedrag op de tribunes doet zoveel mensen pijn. Dat moet echt stoppen”, vertelt Hoogendijk. „De liefde voor voetbal én de club moet ons verbinden. Zulke spreekkoren en opmerkingen verpesten het zo voor alle supporters én de spelers.” Spreekkoren zijn voetbalsupporters die tijdens de wedstrijd met elkaar gaan schreeuwen. Je kunt hiermee je club aanmoedigen, maar je kan er ook mensen mee beledigen, zoals bijvoorbeeld de LHBTIQ+-community.

Volgens KRO-NCRV directievoorzitter Peter Kuipers zijn er elk weekend homofobe spreekkoren en opmerkingen te horen op de tribunes. Dit maakt ook de noodzaak voor de campagne. Ze willen dus samen met de (oud-)internationals miljoenen voetbalfans in ons land in beweging brengen om zich uit te spreken tegen homofobie. „Voetbal is van iedereen en moet voor iedereen leuk zijn”, zegt Kuipers. „Daarom willen wij dat de stille meerderheid zich luid en duidelijk uitspreekt tegen homofobe spreekkoren en opmerkingen.” Of het nu op de tribune van een eredivisieclub is of op de zaterdagmiddag bij je lokale vereniging, dat maakt hem niet uit. „Het enige wat telt, is de kleur van je voetbalhart!”

De campagne #Spreekjeuit bestaat uit drie fases en gaat enkele weken duren. Voetbalfans zullen ook nadrukkelijk worden aangesproken op wat zij zelf kunnen doen tegen kwetsende spreekkoren en teksten in stadions. KRO-NCRV wil hiermee voor verbinding staan in de samenleving.

De Roze Supporters

Samen met deze campagne begint vanavond ook de documentaireserie De Roze Supporters. Een aantal ADO Den Haag-supporters richtten acht jaar geleden de eerste roze supportersvereniging van Nederland op: de Roze Règâhs. Langzaam hebben ze de sfeer in het stadion verbeterd en ze hopen dit bij alle clubs in Nederland voor elkaar te krijgen.

Een groepje roze Feyenoordsupporters zoekt contact met deze Roze Règâhs. Ze willen de tweede roze fanclub oprichten met als doel dat iedereen zich veilig voelt om te kunnen genieten van voetbal. De oprichting zorgt echter voor veel commotie bij de roze supportersvereniging. In De Roze Supporters worden zij gevolgd in hun pogingen om homofobie uit de voetbalstadions te verbannen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In De roze supporters volgen we een aantal #voetbalsupporters in hun pogingen om #homofobie uit de stadions te bannen. #derozesupporters is vanaf maandag 16 mei om 22.15 uur te zien bij KRO-NCRV op @NPO3 en je kunt de afleveringen nu al vooruitkijken op NPO plus! pic.twitter.com/clawj7n0fD — KRO-NCRV (@KroNcrv) May 15, 2022

De Roze Supporters is een vierdelige serie en is vanaf vanavond te zien om 22.15 uur op NPO3.