Lily (9) maakt indruk bij Humberto over pesten om kapsel: ‘Tranen in mijn ogen’

9 jaar jong is Lily nog maar. Aan tafel in talkshow Humberto maakte zij echter een volwassen indruk met een verhaal over hoe zij gepest wordt om haar kapsel. „Ik zit met tranen in mijn ogen”, meldt een kijkster. En: „Wat een geweldig kind.”

Aanleiding om Lily Richardson uit te nodigen, was voor Humberto Tan het programma Hoofdzaken. In de VPRO-reeks op NPO Zapp zitten kinderen in een kappersstoel. Zij worden geknipt door kapper Marko en doen ondertussen hun verhaal. De vaak welbespraakte kids vertellen hoe ze in het leven staan, wat hun – vrij naar de VPRO – ‘kopzorgen zijn’ of waar ze juist heel blij van worden.

Krachtige woorden Lily bij Humberto

Lily heeft een niet-standaard kapsel. Dat weet ze zelf ook wel. Maar om daar nou mee gepest te worden… Lily maakte indruk in Hoofdzaken met krachtige woorden. Zij raakte daarmee veel kijkers. En gisteren bij Humberto gebeurde dat opnieuw. Ook haar moeder en de kapper waren naar de tv-studio gekomen.

„Het pesten doet wel pijn”, vertelde Lily openhartig in de kappersstoel. „Ik vind het gewoon gek, want ik vind het niet kunnen. Iedereen is anders, dus dat moet ook gewoon zo blijven.” Het meisje werd met veel applaus aan tafel door Humberto ontvangen. Het leverde een mooie glimlach op haar gezicht op. „Vind je het een beetje spannend hier?”, vroeg gespreksleider Humberto Tan. „Nou, niet heel erg”, reageerde Lily. „Ehh… toch wel. Een beetje.” Ze gaf nog meer toe: „Ik mag vaak niet meedoen. Omdat ik pluishaar heb.”



In het jeugdprogramma ‘Hoofdzaken’ vertellen kinderen in de kappersstoel hoe zij in het leven staan. Zo vertelde Lily dat ze gepest wordt op haar school. Haar krachtige woorden raakten veel mensen. Vanavond zijn Lily, haar moeder Sophie en kapper Marko te gast. #Humberto pic.twitter.com/e7fi810NXh — Humberto (@HumbertoRTL) May 15, 2022

‘Ik doe alsof ik mijn eigen beste vriendin ben’

Het gaat inmiddels wat beter met haar. „Maar het grappige is dat ik gisteren bij een barbecue was en toen was ik weer gepest met mijn haar.” Helemaal niet zo grappig natuurlijk, maar Lily vertelt verder: „Ik was gepest door een jongetje, hij kende me niet. Ze hadden al gewaarschuwd dat als mensen me niet kennen, ze dan lelijk zouden doen. En toen zeiden ‘jij bent raar’ en ‘jij hebt lelijk haar’.” „Hoe ga je daar mee om?”, wilde Humberto weten. „Wat doe je als kinderen dat tegen je zeggen?” Lily weer: „Meestal sta ik gewoon op en ga ik doen alsof mijn eigen beste vriendin ben. Dan ga ik in de spiegel kijken en zeg ik allemaal lieve dingen tegen mezelf. Zo help ik mezelf wel. Alsof iemand anders het tegen mij zegt.”

Zanger Stef Bos zie je aan de andere kant van de tafel zichtbaar genieten. Hij zit met twee duimen in de lucht en knikt instemmend. Ook Gerard Joling kijkt met bewonderende blik toe. „Wat lief”, zegt de muzikant. „Wie heeft jou dat geleerd?”, wil Humberto Tan vervolgens weten. „Ik heb zelf gezien hoe dat werkt”, legt Lily uit. „En van mijn moeder heb ik een tip gekregen. Andere mensen zeiden ook dat ik gewoon lief moest doen tegen mezelf. Dan ga je het uiteindelijk zelf geloven. En toen heeft het gewerkt.”

Schitterende woorden voor zo’n verstandige kleine meid, zo vonden veel kijkers. Hier lees je een paar mooie reacties.



Lily…9 jaar, gepest om haar haar. Lily praat als haar eigen vriendin in de spiegel… sterk en ontroerend. Ik heb de tranen in mijn ogen en daarna het verhaal over liefde ook voor de pesters. Dit meisje is zo wijs #humberto — Astrid Polizzi-Wagner (@Astrid_Wagner1) May 15, 2022



#humberto wat een geweldig kind Lily als je je op 9 jarige leeftijd zo kan uiten en uitspreken over een onderwerp als pesten mag je als ouders trots op zijn wat een heerlijke kwebelkous❤️ — davidboots (@davidboots18) May 15, 2022



Lily je bent een queen✨🙏🏻 #humberto — Mrchipie (Niels) (@NielssTuinstra) May 15, 2022



Jeetje, ik smelt. Topper Lily! Voorbeeld voor heel veel kinderen. #humberto — de Mennis (@Mennis2022) May 15, 2022



#Humberto wat een lief knap en verstandig meisje is #Lily Trots Op. pic.twitter.com/weCR8vHHts — Sjaak Janse (@janse_sjaak) May 15, 2022



Lily wat ben jij een prachtig mooi meisje🥰! En wat een wijsheid! Vele kunnen nog van je leren! #Humberto — Moon… (@Moontjuhh) May 15, 2022



