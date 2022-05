Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

En dat op Dodenherdenking: graven beklad op oorlogsbegraafplaats

Elk weldenkend mens doet dit op geen enkele dag, maar al helemaal niet op 4 mei. Toch is het gebeurd: graven en monumenten zijn beklad op een oorlogsbegraafplaats op de dag van Dodenherdenking. En ook gisteren was het raak.

Het ging vannacht om graven en monumenten op de Oorlogsbegraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Die zijn beklad, zo werd vanmorgen ontdekt. De begraafplaats is vandaag afgesloten. De politie is begonnen met een onderzoek en zoekt getuigen.



Op de militaire begraafplaats aan de Burg. Daleslaan in Nijmegen zijn graven en monumenten beklad. We zijn aanwezig voor onderzoek. Weet je meer over de bekladdingen, heb je iets gezien, gehoord of mogelijk relevante beelden uit de omgeving? Meld dit direct via 0900-8844. ^SV — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) May 4, 2022

Laatste rustplaats 1642 oorlogsslachtoffers

Op de oorlogsbegraafplaats rusten 1642 militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. De begraafplaats aan de Burgemeester Daleslaan is Brits grondgebied, omdat veruit de meeste graven van Britse slachtoffers zijn. Maar er liggen ook Canadezen, Australiërs en militairen uit andere geallieerde landen.

Op de toegangspoorten tot het ereveld zijn hakenkruizen en Oekraïense vlaggen gespoten. Op grafstenen staan leuzen als Fuck Russia en Fuck Putin. Het verwijderen van de teksten zal nog moeilijk worden, want de grafstenen zijn van heel poreus materiaal gemaakt. Dat bleek ook toen de graven in 1993 ook al eens werden beklad met hakenkruizen. Daarvoor zijn destijds drie mannen opgepakt, die tot maandenlange celstraffen werden veroordeeld. Het schoonmaken van de begraafplaats vergde toen maanden werk.

Walging om bekladding op dag Dodenherdenking

De oorlogsbegraafplaats wordt veel gebruikt voor herdenkingen en zeer geregeld bezocht door nabestaanden. Het bekladden van de graven op de dag van Dodenherdenking leidt op Twitter tot reacties van mensen die het walgelijk vinden. Kansloze figuren en hersenlozen, valt er te lezen (onduidelijk is overigens of het om één of meerdere personen gaat).

Twitteraar Joop vindt: „Respect is volledig weg momenteel in ons (was) mooie Nederland. Pak diegene hard aan met straffen uit respect voor de mannen en vrouwen die voor onze generaties hun bloed hebben laten vloeien in de oorlogen.”

Ook dag voor Dodenherdenking was het raak

Eén dag voor de nationale dodenherdenking, gisteren dus, werd een oorlogsmonument in Leiden beklad. Dat meldde Omroep West. Het ging om het monument aan het Kiekpad bij de Lammermarkt. Op het muurtje naast het standbeeld staat de tekst: ‘Kk gemeente‘. Daarnaast is een dolk getekend waaraan een druppel hangt en er is een anarchistisch symbool te zien. De gemeente heeft aangifte gedaan.



Oorlogsmonument in Leiden beklad, gemeente doet aangifte https://t.co/YfznEPlgQj — Omroep West (@omroepwest) May 3, 2022

De laatste tijd komt het in Leiden vaker voor dat een kunstwerk of een object wordt beklad, zoals een kunstwerk aan het Betaplein en meerdere keren het regenboogmonument bij de Haarlemmerstraat. Daar stond de vorige keer: ‘Aangifte is geen dialoog’ met daarboven wederom een anarchistisch symbool. „We vinden het onacceptabel dat er opnieuw een standbeeld is beklad”, reageert de gemeente op de bekladding van het oorlogsmonument. „Het standbeeld is inmiddels schoongemaakt door de Kunstwacht.”

