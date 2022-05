Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer smullen van André van Duin in Heel Holland Bakt: ‘Handig, zo’n Mariekepedia’

Het is de Nederlandse tv-kijker gisteravond bepaald niet ontgaan: de halve finale van Heel Holland Bakt. Wat heet: meer dan 2 miljoen mensen gingen eens goed zitten voor een paasbrood en twee paastaarten. En André van Duin als presentator? Zijn inbreng was volgens die vele kijkers weer smullen geblazen.

Paasbrood, zei je? Ja, paasbrood. André van Duin gaf het aan de zijde van de juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven – die bakte van de week nog dubbeldekker-tompoucen voor Koningsdag – meteen toe: Heel Holland Bakt was er een beetje laat mee. „Maar Pasen, beter laat dan nooit.” De reden: „Onze kippen waren precies tijdens Pasen een beetje van de leg.”

Halve finalisten Heel Holland Bakt

Heel Holland Bakt had gisteravond tijdens het weer zo succesvolle negende seizoen nog vier kandidaten over. Illustrator Enzo, interieurstyliste Marieke, masterstudent Zeinab en teamleider Tom streden om drie plekken in de finale van komende zaterdag. Wat die laatste aangaat is het Heel België Bakt, maar de liefde bracht hem zeventien jaar geleden al naar ons land.

De vier halve finalisten moesten aan de slag met een paasbrood, een taart met zelfgemaakte advocaat, vogelnestje van chocolade en marsepeinen kuikentjes en een paastaart naar eigen inzicht. Het was weer een feest om likkebaardend naar te kijken. En om naar te luisteren, met dank aan André van Duin.



Wat is André van Duin toch onwaarschijnlijk goed in #heelhollandbakt — Laura🇺🇦 (@Lautjez) April 30, 2022



Ik hou zo van André van Duin ! #heelhollandbakt — DianaH (@DianaHogetoorn) April 30, 2022

André van Duin niet meer weg te denken

Na de glansrijke jaren van de helaas overleden Martine Bijl, is André van Duin als haar vervanger sinds vijf jaar niet meer uit Heel Holland Bakt weg te denken. Het overnemen van zijn goede vriendin vond hij destijds een heel ding, maar de kijkers hebben hem al heel lang in de armen gesloten. Zijn grappen zijn altijd goed getimed en nooit echt te flauw. Als Enzo zoals gisteren bij de rijskast staat en zegt dat daar zo iets uit komt, dan kun je er bij gay Van Duin met zijn typische blik op wachten: „Ach, er komt iets uit de kast.”

Van Duin was gisteravond ook weer aardig voor zijn kandidaten. Hij valt hen soms wel af, maar op een vriendelijke manier. „Ik ken mensen die tegen planten praten”, zei hij over de jonge Zeinab, toen zij ‘kom op broodjes, kom op!’ tegen haar rijzende baksels riep. Je hoort bij André van Duin enige verbazing in zijn stem, maar toch houdt hij het op ‘nou ja, baadt het niet, dan schaadt het niet’.



Zeinab ster van Heel Holland Bakt

Diezelfde twintiger Zeinab ontpopt zich in deze Heel Holland Bakt tot een ware bak-ster. En niet alleen op het gebied van bakken is deze dochter van een Kazachstaanse moeder en Irakese vader goed. Zeinab spreekt namelijk Russisch, Kazachs, Nederlands, Duits, Arabisch en Engels. En haar taarten? Zonder bijzondere decoratie is de lekkernij niet af, zo liet zij ook tijdens de halve finale van Heel Holland Bakt weer zien.

Terug naar André van Duin, want wat was hij weer heerlijk op dreef. Bij de tweede opdracht – die met de advocaat – mochten Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven niet bij de bereiding zijn. Dat had Van Duin gewoon kunnen zeggen. Maar nee: „Beauty and the beast, hup naar je kooi!” Als Vlaming Tom verklaart dat ‘advocaat toch iets voor de oudere garde is’, reageert de inmiddels 75-jarige presentator met stalen gezicht. „Precies. Voor de oudere garde. Niet voor mij.”



Geniale woordgrappen weer #heelhollandbakt — Ryanne ter Locht (@arnhemsryantje) May 1, 2022

Marieke laatste afvaller

De 52-jarige Marieke, die eens per week voor de lol in een ouderencentrum kookt, dolf gisteravond als laatste het onderspit en zit niet in de finale. Zij was wel weer een vraagbaak voor de finalisten Enzo, Tom en Zeinab. En ze geeft telkens nog antwoord ook, soms met een raadseltje. Als de jonge Enzo vraagt op hoeveel graden je advocaat eigenlijk moet bereiden, is het antwoord 62. Marieke zegt echter: „De advocaat gaat met de vut.” Enzo heeft geen idee wat het woord vut betekent. „Fut? Huh? Fut wat?” Iets later fluistert de welwillende Marieke het antwoord toch in zijn oor.

André van Duin geeft de afvalster ondertussen een complimentje mee. Niet in haar gezicht, maar als voice-over: „Toch handig, zo’n Mariekepedia.”

Nog één aflevering van Heel Holland Bakt te gaan dus. Ga je er voor zitten? Deze kijkers vast wel:



M’n dochter danste om 03:00 nog op Leidseplein, m’n zoontje kwam om 22:45 thuis met een milkshake na avond Tiki bad en ik keek Heel Holland Bakt op de bank. — Berendzzzz (@traemter) May 1, 2022



Ah jammer dat Marieke naar huis is. Lieve vrouw die altijd wel een ander wil helpen. Het zijn allemaal leuke mensen die meedoen. Elke week vind ik het jammer dat er iemand eruit ligt. #heelhollandbakt — Emily (@tweetsvanEem) April 30, 2022



De jury moest voor de uitslag toch even een Robèrtje vechten #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/HYBGxmMTWo — ℂ𝕚𝕟𝕕𝕪 💙💛 (@ceedee75) April 30, 2022



