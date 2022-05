Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers niet onder de indruk van ‘arrogante’ ambtenaar in De Rijdende Rechter: ‘Zuurpruim’

Een gevaarlijke bocht waar auto’s geparkeerd staan en je geen zicht hebt. Volgens Paul van der Lingen is het vragen om problemen. De bezorgde inwoner van Terneuzen vindt het dan ook de hoogste tijd om er wat aan te doen. En dus schiet De Rijdende Rechter hem te hulp.

Dat Van Der Lingen de gemeente elke dag berichtjes stuurt met klachten, ontkent hij niet. „Ik ben lid van de dorpsraad”, vertelt de Terneuzenaar. „Bewoners komen naar mij toe met onderwerpen die hen dwars zitten. Openbaar vervoer-onderwerpen, wateroverlast, heel groot probleem. Vervuiling…” Wethouder Frank van Hulle vindt de vele berichtjes geen probleem. „Ik probeer ze allemaal te lezen en ze te beantwoorden. Ik moet wel eerlijk zeggen dat als we 50.000 Pauls in onze gemeente zouden hebben, dan zouden we het niet redden.”

Niet alleen de verkeerssituatie in zijn wijk is een probleem, maar ook voor de deur van zijn uitrit ondervindt Van der Lingen problemen. Drie, vier keer per week probeert de bewoner met zijn camper weg te rijden, maar hij wordt dan geblokkeerd door geparkeerde auto’s. Nog een probleem, waarvan hij hoopt dat De Rijdende Rechter er iets aan kan doen.

Als rechter John Reid met een verkeersdeskundige de ‘onoverzichtelijkheid’ van de bocht beleeft, constateren ze dat ze inderdaad „niets zien”. En de camper van Van Der Lingen? Die past inderdaad niet door de bocht als er een auto voor de deur staat.

De verkeerssituatie bij de ‘gevaarlijke bocht’ mag blijven zoals ‘ie is, beoordeelt rechter Reid. Maar de auto’s voor de uitrit bij Van Der Lingen mogen er niet geparkeerd worden. En dus zal de gemeente daar op moeten handhaven.

Maar weinig kijkers van het programma zijn onder de indruk van het probleem in Terneuzen. „De wereld staat in brand, maar een flauwe bocht is natuurlijk hét probleem”, klinkt het op Twitter. Anderen noemen Paul een „zeikende zeurkous”. Maar ook de houding van ambtenaar Van Hulle valt kijkers van het KRO-NCRV-programma op. „Wat een zuurpruim is die ambtenaar”, reageert een kijker.



Heerlijk weer een ouderwetse zeikende zeurkous. #derijdenderechter — 𝗕𝗶𝗹𝗹𝘆 𝗕𝗼𝗯 Trueblood (@Mowikan) May 17, 2022



De rijdende rechter is vanaf 2026 tot 2030 volgeboekt. Vijf uitzendingen per dag over bijengezoem in alle woonwijken. #warmtepomp — Dharminder Biharie (@BiharieD) May 17, 2022



Frank van Hulle heeft een arrogante en denigrerende houding #rijdenderechter — Retteketet🇺🇦 (@retteketet12) May 17, 2022



Irritante kwal die denkt dat ie wat is 🤮 pic.twitter.com/kNETFw9GEU — Boertje Pummel (@BoertjePummel) May 17, 2022

Meer dan een miljoen mensen keken gisteren naar de problematische verkeerssituatie in Terneuzen, wat tevens de laatste aflevering van het seizoen is.

Je kunt de aflevering hier terugkijken.