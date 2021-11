Misdaadjournalist Thijs Zeeman: ‘Peter R. De Vries was als een mentor voor me’

Niemand heeft het recht om andermans leven tot een hel te maken, vindt misdaadjournalist Thijs Zeeman. Daarom helpt hij slachtoffers van oplichters, internettrollen en louche aannemers in het nieuwe programma Zeeman confronteert, dat vanavond voor het eerst op RTL5 verschijnt.

Zeeman is geen onbekende in de wereld van misdaad. Al meer dan vijf jaar helpt de misdaadjournalist slachtoffers van stalkers in verschillende tv-formats. In zijn nieuwe programma richt Zeeman zich met privédetective Nico van den Dries op nieuwe zaken.

Vanavond trapt het RTL5-programma af met een bijzondere zaak, waarin het duo een schimmige aannemer opspoort, nadat hij meer dan 100.000 euro stal van zijn klant. „Daarmee heeft hij het leven van een gezin compleet vernietigd”, vertelt Zeeman in gesprek met Metro.

100.000 euro gestolen en een huis onder water

De eerste aannemer die het gezin een klus gaf, zou hun dak in eerste instantie repareren. „Dat was er door een brand slecht aan toe”, aldus Zeeman. „Die liet het huis zonder dak achter, waarna de tweede aannemer, die in eerste instantie een redder in nood leek, het hele bouwdepot leegroofde en er toen vandoor ging. Het nieuwe dak is er nooit gekomen, dus toen er een tropische bui overheen kwam, stond het hele huis onder water.”

Tot de grote schrik van het gezin liet de aannemer hen achter met duizenden euro’s aan schade. Het team van Zeeman spoorde de aannemer op in het nieuwe RTL5-programma, met een lange confrontatie tot gevolg. „Ik ben best wel wat gewend door die stalkers, maar toch viel ik weer van de ene verbazing in de ander. Er zijn helaas te veel mensen in Nederland die het leven van een ander tot een hel maken. Dat een programma als het mijne nodig is om hen te confronteren, vind ik bizar.”

Peter R. De Vries was als een mentor voor Thijs Zeeman

Eén persoon naar wie Zeemaan altijd keek voor raad, was Peter R. de Vries. Zijn dood staat bij misdaadverslaggevers en rechercheurs voor altijd in het geheugen gegrift als een zwarte dag. Dat geldt ook voor Zeeman. „Hij was als een mentor voor me. We hadden regelmatig appcontact, waarbij hij mij feedback gaf over mijn lopende zaken. Het was een enorme shock toen ik erachter kwam dat hij was neergeschoten. Er is een wereld vóór en een wereld ná deze moord, in ons vakgebied.”

Toch voelt Zeeman zich niet per se onveiliger in zijn werk dan voor de moord, „maar dat komt vooral omdat ik me niet bezig houd met Mocromaffia-achtige zaken. Zo’n grote held als Peter ben ik niet. Eerlijk gezegd denk ik dat er nooit meer iemand gaat komen die zijn werk kan evenaren. We moeten hem koesteren en herinneren.”

Dat RTL5 zoveel tijd en ruimte vrijmaakt voor een onderzoeksprogramma, is volgens Zeeman uniek. „De problemen die we in het programma proberen op te lossen, gaan over echte mensen. Het zijn zaken waar de politie vaak wat minder mee kan. We vinden het daarom ontzettend fijn dat wij dit kunnen oppakken. De zender voelt voor mij als een warm thuis en ik hoop dat het zal uitgroeien tot een vast programma, net zoals het stalkers-format.”

Zeeman confronteert is vanaf vanavond wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL5.