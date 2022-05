Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De dag van de finale Feyenoord – AS Roma, 8000 fans uit Rotterdam in Tirana

Het is vandaag de gróte dag voor Feyenoord! En voor het Italiaanse AS Roma natuurlijk. Zowel in Rotterdam als in Tirana zijn supporters van Feyenoord in gespannen verwachting voor de finale van de Conference League. De eerste finale van het nieuwste Europese voetbaltoernooi wordt vanavond in het stadion Arena Kombëtare van de Albanese hoofdstad gespeeld. Tirana is en wordt werkelijke overspoeld met Feyenoord-fans. Een Albanese Prins vindt het maar niks…

Feyenoord wordt in de wedstrijd tegen AS Roma in de Albanese hoofdstad gesteund door naar schatting 8000 fans. En da’s nou net een dingetje: het stadion in Tirana is niet zo groot; maar 4000 Rotterdamse supporters kunnen de finale bijwonen. De fans reisden de afgelopen dagen op allerlei verschillende manieren naar ‘de voetbalstad voor één dag’ af. De hotelprijzen in Tirana zijn torenhoog gemaakt. Zo vertelde René van der Gijp in talkshow Vandaag Inside dat zijn zoon voor een normaal hotel 1800 euro per nacht moest aftikken. Maar ja: een finale voor een Nederlandse club komt niet vaak voor (de laatste was Ajax tegen Manchester United in de Europa League in 2017). Dus Feyenoord-fans, die al helemaal niet, houd je niet tegen. Voetbalminnend Nederland hoopt dat het in Tirana vooral een mooi volksfeest wordt.

Feyenoord startte de finaledag op Twitter alvast met een mooi statement:



De finale waarover je als kleine jongen droomde? Daar sta je nu.#romfey • #UECLfinal pic.twitter.com/dmWphoJxyQ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 25, 2022

Tranen van geluk om finale Feyenoord

Een volksfeest barstte onlangs al los na de halve finale tussen Feyenoord en het Franse Olympique Marseille. „Poorten, hel, messen, tanden, alles! Voetballend was het niet veel, who cares? Mijn hemel, wat is er gestreden”, klonk het na de zwaar bevochte zege over twee duels.

Ongeveer 4000 aanhangers hebben dus een entreebewijs voor de wedstrijd. De rest zal de finale volgen in een zogeheten fanzone op de promenade Murat Toptani in Tirana, die speciaal voor Feyenoord-fans is ingericht. In Rotterdam zal de eigen Kuip vol zijn. Daar kunnen supporters die niet naar Albanië zijn gereisd de partij om de beker op een groot scherm volgen.

De supporters, van wie een deel al dagen in Tirana vertoeft, leven al weken toe naar de climax van het voetbalseizoen. Het is voor het eerst sinds 2002 dat Feyenoord is doorgedrongen tot de finale van een Europees bekertoernooi. De Rotterdammers versloegen toen, toevallig in eigen huis waar de finale was geprogrammeerd, Borussia Dortmund.



Goedemorgen. FINALE DAG!!!! 🔴⚪️

Hoe komen we de dag door? Papa gaat al kapot van de zenuwen. Stijn heeft nog wat af leiding op de zeester 😅

Wij voorspellen een nipte zege voor #feyenoord. 3-2!!

Geniet van de dag, hopelijk is het snel 21:00 uur pic.twitter.com/oTF20eXacI — Edwin Janssen (@JanssenEdwin) May 25, 2022

Overal in Rotterdam zal de finale worden bekeken

Ook elders in Rotterdam is alles in gereedheid gebracht voor supporters om op grote schermen de eindstrijd te volgen. Op veel plaatsen, zoals op het Stadhuisplein, bij de Erasmusbrug, het Noordplein, de Oude Haven en andere locaties in de stad komen mensen bij elkaar om de wedstrijd te volgen. Vrijwel alle kaarten voor deze kijkavonden zijn uitverkocht. Thuisblijvers kunnen onder meer genieten – of een traantje laten – bij voetbalzender ESPN. Daarop begint de voorbeschouwing op Feyenoord – AS Roma om 12.00 uur en zal tot de aftrap (21.00 uur) dus negen (!) uur duren. Ook Veronica zendt de eindstrijd uit. De voetbalavond op deze zender duurt van 18.30 tot 23.40 uur. Ook op de regionale zender Rijnmond gebeurt – uiteraard – van alles.



#MATCHDAY | Klokslag 00.00 uur. Tirana viert feest. Voor de bevolking is het een vrije dag. Iedereen moet optimaal kunnen genieten van de #UECLfinal En feesten kan je wel aan hen overlaten pic.twitter.com/y7dXqMnOZF — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) May 24, 2022

Mocht Feyenoord de wedstrijd winnen, dan volgt vrijdag een huldiging in stadion De Kuip. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam verbood de traditionele huldiging op de Coolsingel omdat er bij de organisatie onvoldoende personeel beschikbaar is om de zaak in goede banen te leiden. Om dezelfde reden mocht Ajax onlangs het landskampioenschap niet in de binnenstad van Amsterdam vieren. Het leverde burgemeester van die stad Femke Halsema ernstige bedreigingen op. Zij deed daar aangifte van.

Prins Albanië niet blij met supporters Feyenoord

Van Amsterdam terug naar Tirana. De kroonprins van Albanië liet gisteravond op Twitter weten dat fans van Feyenoord voor chaos zorgden in Tirana. Leka II uitte in de tweet zijn zorgen over wat er na de wedstrijd van de Rotterdammers tegen AS Roma gebeurt.

In een toelichting laat Leka aan persbureau ANP weten dat de combinatie van bier en groepsdruk een effect had op jonge supporters. „De meeste hebben vast gewoon een leuke tijd, maar er zijn wel Albanese politieagenten afgevoerd naar het ziekenhuis”, zei hij daarbij. „Dit is nieuw voor Albanië. Wij hebben alleen onstuimige menigten bij politieke demonstraties. Voetbal is hier normaal gesproken een familieaangelegenheid.”



Leka II, die moest ik echt even opzoeken…

Albanese prins Leka II niet blij met fans Feyenoord in Tirana: ‘Pure chaos’ | Finale Conference League | https://t.co/pmz3CapFei https://t.co/V1e13yTt9E — Esther Voet (@Esther_Voet) May 25, 2022

In de stad raakten voetbalsupporters gisteren slaags met de politie. Daarbij werden volgens de Albanese autoriteiten zestig voetbalfans gearresteerd, onder wie twaalf Nederlanders. De rest was Italiaans. Tien agenten raakten gewond en een politiewagen raakte beschadigd.

Volgens Albanian Daily News en Italiaanse media waren zeker tweehonderd Feyenoorders betrokken bij een gevecht met de politie. Dat was in de buurt van het stadion, waar Feyenoord vanavond tegen AS Roma speelt.

21.00 uur: dan mogen trainer Arne Slot en zijn elf gekozen basisspelers los.