Kijkers weten het zeker: beste moment én leukste koppel ooit in Kopen Zonder Kijken

Vaak hebben kijkers van welk tv-programma dan ook behoorlijk wat te zeuren. Maar na de aflevering van Kopen Zonder Kijken van gisteren zijn kijkers juist heel tevreden. Ze noemen het deelnemende stel bijvoorbeeld „het leukste koppel ooit” en er is één moment dat nu al de boeken ingaat als het „beste moment ooit”. Dat belooft wat.

Voor wie het concept niet kent: Kopen Zonder Kijken is precies wat de naam doet vermoeden. Een stel geeft een bepaald budget op, wat eisen, en dan koopt een makelaar een huis voor ze, zonder dat ze dat zelf hebben gezien. Je begrijpt: dat gaat weleens mis. Maar Shannon en Cevar zijn juist dolgelukkig met hun nieuwe stulpje. Al zat er wel een klein addertje onder het gras.

‘Leukste koppel ooit’ in Kopen Zonder Kijken

De huizenmarkt is namelijk flink oververhit en doorgaans kom je met een ‘normaal’ bod niet op de radar van de verkoper. Datzelfde gold voor Shannon en Cevar – of juist de Kopen Zonder Kijken-makelaar die voor hen kocht. Ze moesten flink overbieden. Zelfs zoveel, dat Bob (die het huis uiteindelijk opknapt) zegt dat ze in het programma „nog nooit zoveel hebben moeten overbieden”.

Maar eerst het eisenlijstje van dit stel. Ze wonen in het centrum van Groningen, maar willen naar het platteland. Je zou denken: wat meer slagingskans dan midden in de stad. Fout. Het blijkt nog knap lastig om iets leuks op de kop te tikken. Zo willen Shannon en Cevar

een landelijk gelegen eengezinswoning van minimaal 120 vierkante meter, drie à vier kamers, waarvan één werkkamer, één ruime woonkeuken en maximaal 200 vierkante meter perceel. Uiteindelijk moeten ze hun zoekgebied verbreden om het juiste huis te vinden. Dat staat op de markt voor 245.000 euro, maar gaat uiteindelijk weg voor 300.000 euro. 55.000 euro erbij is niet mis. „Het lijkt nog een meevallertje als je het vergelijkt met de rest van Nederland, maar alsnog bizar dat je ook in dit gebied zoveel moet overbieden om een huis te kopen”, aldus Bob.

Shannon en Cevar kunnen zich eroverheen zetten, want ze zijn dolgelukkig met hun huis. Als ze het eenmaal te zien krijgen, zijn ze overweldigd. „Holy shit, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen”, brengt Shannon met moeite uit. „Kun je me even vasthouden, want dit gaat helemaal nergens meer over”, zo stamelt Cevar. „Ik weet niet waar ik moet kijken!”

Een paar reacties van kijkers:



Deze #kopenzonderkijken is echt een feel good aflevering. Het leukste stel in tijden. Je hoopt gewoon dat het eindresultaat prachtig wordt. Maar dat is aan Bob c.s. wel toevertrouwd. pic.twitter.com/Hymvm269xR — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) May 23, 2022



Wat een heerlijke nuchtere mensen! Alles is prima en goed. Tja wat doe je in een badkamer, douchen en that's it! Ik hou hier zo van! Welkom in het noorden des lands lieve mensen ❤️ #kzk #kopenzonderkijken — 𝔼𝕝𝕫𝕒 (@xxElzaaax) May 23, 2022



Ergens ook wel blij voor Martijn en zijn team dat ze niet steeds 2,5 uur reden naar Groningen voor een chagrijnig yuppenstel maar gewoon 2 sympathieke mensen. #kopenzonderkijken — Thoiiss (@ThijsH16) May 23, 2022



Wst een symphatiek stel. Een stuk dankbaarder dan dat arrogante stel uit de Randstad van vorige week.#kopenzonderkijken — RotterdammerT (@Feyenoorder0186) May 23, 2022

‘Beste moment ooit’

En dan nog dat ‘beste moment ooit’ uit Kopen Zonder Kijken. Ook bestempeld als: „Het tv-moment van het jaar.” Wanneer Bob en Alex een huis bezichtigen, staan ze in de tuin nog even te kletsen over wat ze vinden van het stulpje. „Als ze het kunnen betalen, maar daar heb ik jou straks voor nodig”, zegt Bob tegen Alex, die als betoverd naar het huis kijkt en achteruit loopt in de tuin. Heel ver komt ‘ie niet, want hij dondert zo achterover een vijver in. Bekijk het fragment hieronder:



Nu al het TV moment van het jaar. #kopenzonderkijken pic.twitter.com/pYSiEq7YNE — Alex (@Alexieden) May 23, 2022

Kopen Zonder Kijken gemist? Kijk het hier terug.