De Spaarrekening van Amanda (57): ‘Ik kan leven van mijn inkomsten uit de verhuur’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 57-jarige Amanda, die dankzij haar investeringen in vastgoed niet meer hoeft te werken.

Beroep: aan het rentenieren

Netto-inkomen: 5000 euro (door inkomsten uit verhuur)

Woonsituatie: koopwoning met partner

De Spaarrekening van Amanda

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat ongeveer 300.000 euro op mijn spaarrekening. Ik ben heel blij met mijn situatie en het spaargeld, het geeft mij financieel rust.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik spaar niet meer, dat is niet meer nodig dankzij de huurinkomsten. Dat heb ik wel altijd gedaan. Op mijn 35ste ging ik echt sparen voor een doel: een appartement kopen voor de verhuur. Ik moest een startkapitaal bij elkaar sparen en de rest zou ik lenen bij de bank.

Rond mijn 40ste heb ik mijn eerste appartement gekocht, maar al snel erna ook de tweede, derde, en vierde. Mijn strategie was snel kopen om zo van het hefboomeffect gebruik te maken.”

❓ Hefboomeffect? Een hefboom in vastgoed houdt in dat je een deel financiert door andermans geld (in dit geval de bank) om het vastgoed te kopen. Stel: je hebt 100.000 euro. Je zou een appartement kunnen kopen van 100.000 euro (theoretisch), maar ook 25.000 euro zelf inleggen en 75.000 euro financieren. Op deze manier kun je met je eigen kapitaal niet één huis, maar meerdere kopen. Het resultaat hiervan is dat je op meerdere appartementen inkomsten krijgt, in plaats van één. Je hebt meer inkomsten dan dat je aan rente voor je leningen moet betalen.

En je bent nu aan het rentenieren?

„Ja, ik heb inmiddels ook een vijfde appartement in de verhuur en ben nu sinds een half jaar aan het rentenieren. Ik ben een financieel adviseur, maar kan leven van mijn inkomsten uit de verhuur.”

Hoe ben je op het idee gekomen om in vastgoed te investeren?

„Al sinds mijn 21ste loop ik rond met de wens om ooit onroerend goed te kopen. Ik wilde namelijk inkomsten die mee zouden gaan met de inflatie en dat is bij huurinkomsten zo.”

Heb je een tip voor mensen die ook in vastgoed willen investeren?

„Investeren in vastgoed is altijd aantrekkelijk, maar moet wel te behappen zijn. Daarmee bedoel ik dat onroerend goed niet te duur moet zijn. Liever vier kleine appartementen en vier keer huur, dan één heel duur appartement. Zo spreid je de risico’s.

Mijn tip? Begin niet te laat en zorg dat je eerst een beginkapitaal hebt. Dit is een eis van de bank.”

💶 Ook (anoniem) meedoen? Ook meedoen aan De Spaarrekening? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Spaarrekening.

