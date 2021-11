Jong Kopen Zonder Kijken-stel koopt dure ‘starterswoning’: ‘Totaal niet realistisch’

Kopen Zonder Kijken weet haar kijkers wel vaker te verrassen. De kopers zijn vaak jonge stellen met hoge budgetten voor hun leeftijd, op zoek naar een starterswoning. Zo ook gisteren. In de slotaflevering ontmoeten we Lynn en Martijn. Het 26-jarige stel vindt dat het tijd is om weg te gaan uit hun gehorige appartement in Apeldoorn en om de volgende stap te zetten: een starterswoning. Met een budget van vier ton.

En een heleboel eisen. Het stel wilde het liefst een jaren 30-woning, vrijstaand (of een twee-onder-een-kap), met minimaal drie slaapkamers, een mooie, grote tuin én een zolder. Oh, en het liefst ook alleen in specifieke wijken. Op een plattegrond laten Lynn en Martijn zien waar ze wel, maar vooral waar ze niét willen wonen. Daar is bouwkundige Bob niet blij mee. „De rillingen lopen altijd over m’n rug, van kruin tot aan m’n tenen, als ik heel veel kruizen zie.”

Kopen Zonder Kijken: Lynn en Martijn

Op Twitter wordt er een poll gehouden: ‘Vinden we Lynn en Martijn verwend of lief?’. Het antwoord is aan de kijker zelf, maar één ding is zeker: niet alleen de kijkers, maar ook het team kijkt op van de situatie van Lynn en Martijn. Het jonge stel is al tien jaar bij elkaar en tekent bij Kopen Zonder Kijken (gisteravond 1,2 miljoen kijkers) voor hun tweede koopwoning. Dat is iets wat je met de huidige woningmarkt niet snel meer ziet bij starters. Volgens makelaar Alex heeft het stel het dan ook „goed voor elkaar”. Wel blijken de eisen te streng, óók voor vier ton. „Jullie denken vooral nog met je hart, maar je moet nu ook met je hoofd gaan denken.”



Zou het niet leuker zijn als #kopenzonderkijken wat realistischer was? Of kijkt er dan niemand? — Marjolein Kronenberg (@8Mayo8) November 1, 2021

Ook Bob is keihard tegen de twintigers, wanneer ze hem de moodboards laten zien voor het nieuwe huis. Warme kleuren, plantjes, maar ook veel hout en industriële tinten. Bob wijst meteen naar het dure fornuis dat Lynn op het moodboard heeft geplakt. „Dit fornuis kost 11.000 euro, dat weet je?”, vraagt de bouwkundige. De wensen van Lynn en Martijn vindt hij dan ook „totaal niet realistisch”. „Niet voor hun leeftijd, niet voor hun budget. Totaal niet realistisch.”

Kijkers verrast door het jonge stel

Maar: „Als je wat verder doorpraat, kom je erachter dat ze eigenlijk best mee kunnen buigen naar dingen die misschien wél mogelijk zijn.” En zo komt het stel uiteindelijk terecht bij een vrijstaande woning in Apeldoorn, die het Kopen Zonder Kijken-team totaal voor hen heeft opgeknapt.

Er wordt geproost met champagne, waarna Martijn het „een echte starterswoning” noemt. Maar Alex onderbreekt hem: „Dit kun je geen starterswoning noemen. Er zitten nu mensen op de bank te kijken, en die denken: starterswoning? Die zijn al blij met een flatje.”

Ik sta idd iedere week weer te kijken van de enorme budgetten die jongere mensen te besteden hebben. Ik weet dat mijn ex en ik ons eerste huis kochten voor 125.000 gulden en daar een week over moesten denken of het allemaal wel zou lukken en of we het geld konden lenen. — Anke 🦈🚗💡 (@Kaaskoppie) November 1, 2021



Starterswoning? Martijn… Een starter mag blij zijn met een kartonnen doos onder de brug. Daar betaal je waarschijnlijk “slechts” 1 ton voor 😂 #kopenzonderkijken — Lisa Maria Van Harmelen 🌹 (@xLisaMaria) November 1, 2021



