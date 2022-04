Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vonken spatten ervanaf in De Bachelor: ‘Ik voel kriebeltjes’

Iedere aflevering komen de kandidaten een stukje dichterbij het hart van bachelor Thomas van der Vlugt. Deze week moet Thomas weer afscheid nemen van één dame en dat betekent dat er nog maar twee kandidaten overblijven. Wie gaat er met hem mee naar huis?

Voordat het keuzemoment in Videolands zoektocht naar de liefde zover is, krijgen de kandidaten wat mentale steun van het thuisfront. De beste vrienden van Inge, Merel en Maureen zijn speciaal overgevlogen naar Mexico om de bachelor te ontmoeten. Hoe oprecht is Thomas eigenlijk? En hangt er liefde in de lucht? Daar zijn de vrienden van de drie overgebleven kandidaten reuze benieuwd naar.

Pottenbakken met De Bachelor

Thomas neemt Inge en haar vriendin mee naar een cursus pottenbakken, om zo op een ontspannen manier te kletsen. Het blijft niet alleen bij praten: er wordt ook een kusje uitgedeeld in het liefdesprogramma. De date van Maureen en haar misschien wel toekomstige vriend is een tikkeltje sportiever. Zij gaan suppen door het helderblauwe water van Mexico. Met Merel en haar +1 staat een potje golfen op de planning. De vonken spatten ervanaf en Thomas kan zijn handen niet van Maureen afhouden.

Als Merel toegeeft dat ze „kriebeltjes” voelt in het bijzijn van de bachelor, is het hek van de dam. De 26-jarige mag door naar de 24 uurs-date. Al hoopt Thomas wel dat het meer kan worden dan een vakantieliefde. Ook bij Inge heeft hij zo zijn twijfels. „Jij wilt het beste voor mij en ik wil het beste voor jou. Maar ben ik het beste voor jou?”, vraagt Thomas vlak voor het beslismoment. „Tijdens onze laatste date heb ik je gekust. Het voelde goed, maar ik kreeg niet de kriebels waar ik op hoopte. Daarom wil ik eerlijk met je zijn: ik wil je niet langer hier houden. Ik wil je laten gaan.”

Maureen en Merel blijven over

Een pijnlijk moment voor Inge, maar toch houdt de kandidaat zich groot. „Het lucht op”, reageert ze. Voor Maureen is er goed nieuws: ook zij mag door naar de 24 uurs-date. Nog maar één aflevering en dan weten we wie Thomas mee naar huis neemt.



Wat een prachtig mens is #Inge, de andere meiden zijn leuk maar niet zo'n complete, uitgebalanceerde tegenhanger voor Thomas juist dóór alle tegenstellingen. Wifey material, mommy to be, zo veel klasse. Ze had zijn stille kracht kunnen zijn! #zondeThomas #gemistekans #DeBachelor — MinimalistMD (@MinimalistMD) April 20, 2022



Aaaaa ik was zo team Inge, ik heb niks met Maureen #DeBachelor — Lisa (@lisavlll) April 20, 2022



Volgens mij is Inge wel serieuzer en rustiger neergezet dan ze is. Ze heeft vast ook wel een gekke kant, en ze was wel een uitdaging voor Thomas. Maar Merel staat ook wel haar mannetje en past goed. En ik denk dat Thomas gewoon nog iets meer los wil en minder praten #debachelor — justcauseineedtospillforabit (@justcauseineed2) April 20, 2022

De Bachelor is iedere woensdag te zien bij Videoland.