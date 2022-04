Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tesla Model 3 slaat op hol op snelweg: ‘Schrik van mijn leven’

Een eigenaar van een Tesla Model 3 uit het Amerikaanse Irvine, Californië, kreeg de schrik van zijn leven. Het gaspedaal, of beter gezegd ‘stroompedaal’, van zijn elektrische auto bleef hangen op 133 kilometer per uur.

Javier Rodriguez, de eigenaar van de betreffende Tesla, laat aan ABC7 weten dat het systeem van zijn auto vastliep. Knoppen en schakelaars als de richtingaanwijzers en alarmlichten werkten niet meer. Maar nog enger: de auto remde niet af toen hij zijn voet van het gaspedaal haalde.

Tesla Model 3 blijft hangen op 133 kilometer per uur

„Ik merkte aanvankelijk alleen dat het warm begon te worden in de auto en dat er een vreemde geur vrijkwam. Toen ik merkte dat ook het gaspedaal vastzat, durfde ik niet hard te remmen omdat ik bang was dat er iemand achterop zou botsen”, laat de bestuurder van de Tesla Model 3 weten aan de nieuwszender.

Hoewel veel bestuurders in zo’n geval zo snel mogelijk veilig de auto aan de kant willen zetten, besloot Javier om te gaan filmen. In de video is te zien dat de auto niet reageert op de aanwijzingen van de bestuurder.

Toen dat auto stilstond aan de zijkant van de weg, en de Tesla Model 3 uitviel, was de storing ineens verholpen. Javier ging met zijn auto naar Tesla om te laten nakijken hoe dit kon gebeuren.

Verklaring van de fabrikant

„Slechte communicatie met de klep van de laadpoort, waardoor het stroomconversiesysteem uitschakelde om de componenten aan boord tijdens de rit te beschermen”, zo liet Tesla aan de eigenaar weten. Javier is niet gerustgesteld door de verklaring van de fabrikant. „Ik heb meer uitleg nodig. Ik ben op de snelweg en dit gebeurt met 133 kilometer per uur. Ze kunnen wel zeggen: ‘we hebben het gemaakt’, maar ik heb een verklaring nodig.”

Het is niet de eerste keer dat het merk slecht in het nieuws komt. Zo is ‘Autopilot’, het systeem van Tesla voor semi-autonoom rijden, erg omstreden. Het systeem leidde tot meerdere ongelukken en de eerste video van de zelfrijdende Model S zou zelfs in scène zijn gezet.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.