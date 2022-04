Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tranen door onverwachte exit in De Bachelor: ‘Wat een emotie’

Niet één, maar twee meiden moesten gisteren de Mexicaanse haciënda verlaten in De Bachelor. De onverwachte exit leverde veel tranen op bij de deelnemers van het liefdesprogramma. Het keuzemoment voor bachelor Thomas van der Vlugt komt steeds dichterbij. Met wie gaat hij naar huis?

Om die keuze te kunnen maken, schakelt Thomas de hulp in van zijn goede vriend Patrick en zijn zus Willemijn. Dat hij veel waarde hecht aan de mening van zijn dierbaren, blijkt al snel. Vooral het gevoel van Willemijn kan „doorslaggevend zijn”.

De Bachelor

Als Patrick en Willemijn kennismaken met de kandidaten, laten ze er geen gras over groeien. Wat vinden ze van Thomas? Hoe zit hun gevoel? En denken ze dat er meer in zit? Dat de vonken overslaan tussen Merel en Thomas is te zien, maar toch heeft Patrick zijn twijfels. „Ik denk wel dat er ook nog andere dames in het spel zijn, die jou meer op de rem durven te laten trappen”, laat hij weten. Toch weet Merel zich uiteindelijk bij de favorieten te scharen, samen met Inge.

De drie dames waar de meeste twijfels over ontstaan zijn Indigo, Ascha en Maureen. Zo is Ascha „moeilijk te doorgronden” en voelt Willemijn heel sterk aan dat Indigo „niet de liefde is” voor Thomas. Ook heeft zijn zus twijfels over Maureen. „Past ze bij jou? Is het de juiste match? Is ze een aanvulling? Ik ben niet zeker genoeg over haar.”

Kijkers van het liefdesprogramma vinden niet alle adviezen even waardevol. „Bij Indigo is leeftijd een ding. Maar Maureen is toch maar 1 jaar ouder dan Indigo?”, vraagt iemand zich af.



Maureen is echt iemand die dan zegt ‘ ik denk dat ik echt een onvoldoende krijg ‘ en dan een dikke 9 heeft #debachelor #debachelornl pic.twitter.com/lYFNDMfGXA — Frummel (@frutsmup) April 13, 2022



Wooowwwwww 😱wat een emotie! Wat een emotie?😱Patrick en het zusje van #thomas heeft alles wel even op scherp gezet!😏Het is gaaaaande! ❤️🔥 #debachelor #debachelornl #videoland — Guironey Coffi (@GuironeyCoffi) April 13, 2022

Of Thomas de adviezen van zijn wijze raadgevers opvolgt, is de grote vraag. Tijdens de rozenceremonie zijn er niet vier, maar drie rozen te vergeven. En dus blijkt dat de bachelor wel degelijk naar Patrick en Willemijn heeft geluisterd. Hij kiest ervoor om Indigo en Ascha te laten gaan. Het levert een hoop tranen op bij de bachelor en de dames. Inge, Merel en Maureen mogen nog even blijven in Mexico: de finale komt steeds dichterbij.

De Bachelor is iedere woensdag te zien bij Videoland.