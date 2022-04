Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Jordy Hubers

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Jordy Hubers.

Jordy Hubers (37) is content director/podcastontwikkelaar en-maker en sinds kort Teamlead Team Podcasts bij LVB Content Marketing. Waar we vier jaar geleden nog moesten leuren met het medium podcast, moeten we klanten tegenwoordig bijna afremmen. Een goede ontwikkeling dus.

5 podcast-tips van… Jordy Hubers

1. 30 minuten rauw

Voor mij is Ruud de Wild een nog onontdekte meesterinterviewer. Hij krijgt het voor elkaar dat ik in BN’ers die mij eigenlijk totaal niet interesseren, toch interesse krijg. Puur, rauw en met een humoristisch randje.

2. Dr Kelder en Co.

Feitelijk geen podcast. Meer audio-on-demand. Maar ik luister het standaard iedere week. De mix van de vileine vraagstelling van presentator Jort Kelder, interessante gasten en nieuwe inzichten bij de actualiteit. Spreekt een onderwerp mij heel erg aan, dan pak ik vaak De Jortcast er ook nog bij.

3. Quartz Obsession

Qz.com is mijn favoriete mediamerk. Een Amerikaans newsletter-first mediabedrijf met hele diepgravende en interessante artikelen. Vanuit een thema-aanpak belichten ze – onder andere – wekelijks een andere ‘obsessie’, in een hele gave nieuwsbrief, in een volledig artikel en een in bijbehorende podcast. Het abonneren waard.

4. Het Nieuwe Geld

Dit is al een oudje, maar voor mij hét beste voorbeeld van een gesponsorde podcast. In een persoonlijke zoektocht gaat Reinjan Prakke opzoek naar antwoorden op moeilijke geldvragen. Is ons monetaire systeem toekomstbestendig? En wat is de rol van crypto’s (niet geheel toevallig dat Bitonic de sponsor is)? Uitstekende podcast.

5. Below the radar, Above yourself

En dan nog een geweldige branded podcast. Below the radar, Above yourself is een podcast van het Korps Commandotroepen en geeft een kijkje in het werk en leven van de Nederlandse Special Forces. Iedere aflevering een andere missie. Voor iedereen geschikt, maar zeker voor diegenen die wellicht willen werken bij defensie.

Podcast-tips van vorige week

Ook vorige week gaven we je een aantal tips over de beste of meest interessante podcasts. Toen was Niels de Jong aan de beurt.