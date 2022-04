Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdachte aanslagen Parijs liet bomgordel niet afgaan: ‘Ik besloot: ik doe het niet’

De bloedige radicaalislamitische aanslagen in Parijs in november 2015 staan nog bij velen in het geheugen gegrift. Bij de aanslagen in de Franse hoofdstad kwamen 130 mensen om het leven. Nu blijkt dat het aantal slachtoffers vele malen groter had kunnen zijn. De enige overlevende verdachte, Salah Abdeslam, heeft in de rechtbank gezegd dat hij op het laatste moment van gedachten veranderde.

De 32-jarige Fransman heeft zijn bomgordel bewust niet tot ontploffing gebracht in een café in Parijs, terwijl dat wel zijn taak was. „Mijn opdracht was om naar een café in het 18e arrondissement in Parijs te gaan”, zei de verdachte tijdens het proces. „Daar aangekomen bestelde ik een drankje, keek ik naar de mensen om mij heen en besloot ik: ‘Nee, ik doe het niet'”, laat Abdeslam weten. Eerder werd nog gesuggereerd dat zijn bomgordel niet zou hebben gewerkt.

Aanslagen Parijs

De Franse krant Le Monde omschrijft de getuigenis als „een donderslag in de rechtszaal”. Tot nu toe heeft Abdeslam zich tijdens het proces grotendeels stil gehouden.



Le principal accusé a révélé qu’il devait se faire exploser dans un café du 18e arrondissement de Paris. Il dit avoir renoncé à la dernière minute par « humanité ». > Au procès du #13Novembre, Salah Abdeslam livre « sa vérité » https://t.co/eMbcRH9lmJ via @LePoint — Valentine Arama (@AramaValentine) April 14, 2022

Ook blijkt dat Abdeslam pas twee dagen voorafgaand aan de aanslagen op de hoogte werd gebracht van de plannen. Abdelhamid Abaaoud is het brein achter de aanslagen. Hij plande de gruwelijke gebeurtenissen in het Belgische Charleroi. Toen Abdeslam van de plannen hoorde, reageerde hij „geschokt”. Hij dacht dat hij naar Syrië zou gaan.

Bomgordel

Dat verhaal bevestigde medeverdachte Mohamed Abrini. Volgens hem zou Abdeslam op zijn kop hebben gekregen van een organisator van de aanslagen, toen bleek dat hij zichzelf niet had opgeblazen. In de nasleep van de aanslagen was Abdeslam gevraagd waarom hij geen aansteker of sigaret had gebruikt om zijn bomgordel af te laten gaan. Volgens Abrini durfde Abdeslam de aanslag niet te plegen.

Niet alleen in de horeca zijn veel mensen om het leven gekomen tijdens de aanslagen. Ook bij het concert van de Eagles of Death Metal in concerttheater Bataclan is er geschoten. Er staan twintig mensen terecht bij de rechtszaak. Alleen Abdeslam is direct betrokken geweest bij de aanslagen. De rest hielp hem of andere aanslagplegers met bijvoorbeeld onderdak of een autorit.