Veel steun op tv voor beschuldigde Danny de Munk: ‘Dit gaat te ver’

Danny de Munk ligt onder behoorlijk wat vuur. Althans, roddelvlogger Yvonne Coldeweijer heeft haar online pijlen op hem gericht. Op tv, bij bijvoorbeeld RTL Boulevard en Shownieuws, is juist veel steun voor de BN’er. Veel aanwezigen in de programma’s, waaronder Bram Moszkowicz, tv-kenner Rob Goossens en Luuk Ikkink, namen het voor De Munk op. Gisteren kwam hij overigens naar buiten met een statement, waarin hij alles ontkende.

„Ik zit inmiddels veertig jaar in het vak en sta bekend als een perfectionist en een professional”, zegt De Munk over de beschuldigingen. „Het doet mij dan ook heel veel pijn dat deze beschuldigingen worden geuit, vooral omdat dit zijn weerslag heeft op mijn hele gezin en familie.” Volgens Coldeweijer heeft hij zich namelijk schuldig gemaakt aan seksueel ongewenst gedrag. Ze zou „honderden privé-berichten” hebben gehad, met daarin vooral informatie over drugsgebruik en vreemdgaan door De Munk.

Shownieuws en RTL Boulevard steunen Danny de Munk

Uiteraard kwam dit onderwerp uitgebreid aan bod bij de ‘ouderwetse’ roddelprogramma’s, die zich misschien overbodig voelen worden met de opkomst van juicechannels en roddelkanalen zoals die van Coldeweijer. Ze werd daar in ieder geval flink onder vuur genomen. Zo noemt Bram Moszkowicz haar acties „misselijkmakend”. De voormalig advocaat boog zich vooral over de justitiële kant van de zaak. „Ik kan alleen maar hopen dat iemand naar de rechter gaat en dat die mevrouw ontzettend op d’r flikker krijgt van de rechter.” Onlangs gebeurde dat ook, want Samantha Steenwijk sleepte Coldeweijer voor de rechter wegens een (volgens haar onjuiste) beschuldiging van het gebruik van illegale dieetpillen. Op 29 april doet de rechter uitspraak in die zaak.

Showbizz-journalist Evert Santegoeds vindt juist dat áls er iets is gebeurd, slachtoffers naar de politie moeten stappen. De Munk zelf laat Coldeweijer natuurlijk niet zomaar haar gang gaan en heeft een advocatenkantoor in de arm genomen: De Vries & Kasem, inderdaad ‘zoon van‘, en Khalid & Sophie-presentator Khalid Kasem. Goossens hoopt dat Coldeweijer van hen ‘een lesje journalistiek’ krijgt. Luuk Ikkink noemt op zijn beurt dat het „wel erg heftige verhalen” zijn. „Dat je denkt: het kan bijna niet!”

Volgens advocatenkantoor De Vries & Kasem is het „praktisch uitgesloten” dat de beweringen van Coldeweijer waar zijn. Zo zegt zij dat De Munk seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde in de bus van de cast en crew. Maar dat kan volgens de advocaten van de zanger helemaal niet. „Er zijn altijd minimaal 35 personen in de bus aanwezig. Hetzelfde geldt voor het verrichten van seksuele handelingen in de coulissen tijdens theateroptredens, waar eveneens een groot aantal cast- en crewleden hun werk verrichten.”

Ook Vandaag Inside-mannen vinden: ‘Laat gaan’

Bij Vandaag Inside kwam het onderwerp ook kort ter sprake. Het zal je niet verbazen, maar Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp vinden het allemaal maar overdreven. „Laat gaan”, is het advies van Van der Gijp. Derksen vindt dat iedereen tegenwoordig maar ‘gecanceld’ wordt. „Ik heb medelijden met onze Ciske de Rat. Je wordt dus vernietigd op jeugdzonden. Die jongen heeft wat gedaan of niet, maar dan hebben we het over 2006, 2007. Als het niet waar is, is het heel onrechtvaardig, maar hij is de rest van zijn leven beschadigd.”

Er is overigens geen aangifte gedaan tegen De Munk, er liggen alleen beschuldigingen in de inbox van Yvonne Coldeweijer. Op sociale media nemen mensen echter geen blad voor de mond en sturen hem allerlei verwensingen. De Munk zei gisteren al dat ook zijn kinderen bedreigingen en „ernstige verwensingen” ontvangen.

Vandaag Inside kun je hier terugkijken: