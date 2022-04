Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Katja Schuurman bij Jinek over controversiële campagneshoot: ‘Lastig’

De campagneshoot met Katja Schuurman voor het schoenenmerk van Floris van Bommel is al even hét gesprek van de dag. Dat de twee reclame maken voor schoenen, terwijl twee kindjes op blote voeten lopen in het Afrikaanse Zanzibar, vinden velen maar een raar contrast. Gisteren schoof Katja aan bij Jinek om een reactie te geven op de veelbesproken fotoshoot.

Dat er veel ophef is over de shoot, begrijpt de actrice wel. Volgens Katja is er „tegenwoordig over heel veel dingen snel ophef. Je doet het snel niet goed.” Toch was het niet haar bedoeling om de verschillen zo kenbaar te maken tussen twee bevolkingsgroepen. „Dat was natuurlijk niet wat we wilden uitstralen.”

Katja Schuurman bij Jinek

Toch ziet Katja er niet echt een probleem in. Volgens de actrice hebben de mensen in het dorp het „echt prima” voor elkaar. „Mensen leven in huizen en kinderen gaan naar school. We hebben afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen en er is voor betaald.” Toch zou ze het in de toekomst anders aanpakken. „Ik zou ze zeker sandalen aantrekken de volgende keer”, luidt de ietwat sarcastische reactie op de jonge schoenloze kindjes. „Het is niet dat ik het niet serieus neem, hè (..) Het was niet de bedoeling”, probeert ze nog.

De actrice kreeg niet alleen kritiek op de fotoshoot, maar ook op het feit dat ze ervoor naar Zanzibar is gevlogen, terwijl ze haar volgers aanspoort om hun CO2-uitstoot terug te dringen. „Het is per definitie slecht voor het klimaat en daar kun je dan ook een legitieme vraag over stellen”, luidt haar reactie op de kritiek. „Maar als je je druk maakt om het milieu, kun je wellicht ook aandacht besteden aan het feit dat er miljarden euro’s gaan naar het subsidiëren van biomassa, wat helemaal niet duurzaam is.”

‘Is ze twee flessen verder?’

Kijkers van Jinek zijn niet bepaald gecharmeerd van Katja’s reactie. „Ze lult er totaal omheen en lijkt het totaal niet serieus te nemen. Je kunt niet ontkennen dat die foto ongemakkelijk overkomt”, luidt het op Twitter. Maar niet alleen haar reactie op de controversiële campagneshoot valt kijkers op, ook over haar ietwat wiebelige houding wordt veel gesproken. „Is Katja twee flessen verder ofzo?”, vraagt een kijker zich af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Domme @schuurman_katja denkt door alles te verkleinwoorden ons zand in de ogen te kunnen strooien voor haar misselijk makende reclame voor #FlorisvanBommel schoenen. Nee Katja, wij zijn echt niet zo dom als jij die kennelijk alles over heeft voor een zak geld! #jinek — ⭕ Peter Kennedy ⭕ (@peterkendy) April 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heeft Katja te veel ‘toverdrank’ gedronken? 🤪 #Jinek — Amit Badal (@AmitBadal) April 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Katja Schuurman is echt heel goed in heel veel praten zonder ook meer iets van zinnigheid uitkomt. Zo goed dat het bijna knap is. #Jinek — Lucas Vos (@lucasvos) April 19, 2022

Wil je de aflevering van Jinek terugkijken? Dat kan hier.