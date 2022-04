Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pijnlijke speech in finale De Bachelor: ‘Jij bent mijn droomvrouw’

De zoektocht naar de liefde komt voor Bachelor Thomas van der Vlugt bijna ten einde. Maar voordat de allesbepalende keuze gemaakt kan worden, krijgen de twee overgebleven kandidaten de kans om 24 uur met Thomas door te brengen. En daar hebben Maureen en Merel dan ook zichtbaar zin in.

De eerste kandidaat die de spits mag afbijten, is Maureen. Haar 24 uurs-date begint op een luxe jacht, waar de twee hun handen niet van elkaar af kunnen houden. Dat Thomas steeds meer kriebels begint te krijgen voor de blondine, moge duidelijk zijn. Ook Maureen laat er geen gras over groeien. „Het is alsof je 16 bent en in love“, vertelt de kandidaat.

Wil je de aflevering nog terugkijken, wees gewaarschuwd: in dit stuk staan spoilers.

De Bachelor

Net als in de voorgaande afleveringen zit er weer een spannende activiteit in de date verwerkt, namelijk paramotorvliegen. Na een ritje over de Mexicaanse Mangrove vliegen de twee elkaar in de armen. Ook spenderen ze de nacht met elkaar in een luxe villa, waar het er wel heel gezellig uitziet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Toch is Maureen niet de enige waar Thomas een klik mee heeft: ook bij de 24 uurs-date met Merel spatten de vonken er vanaf. Tijdens hun date duiken ze in het water van een cenote, waar ook zij in elkaars armen duiken. Als het prille liefdeskoppel hun date vervolgt met een romantisch diner, zien we de fonkeling in de ogen van Thomas. Verliefd is hij zeker. „Ik voel me weer een jongetje die verliefd is op het mooiste meisje in de klas”, vertelt de bachelor.

Laatste rozenceremonie

De volgende dag is het tijd om de laatste roos uit te delen. Ook hier begint hij met Maureen, waar hij lieve woorden voor heeft uitgekozen. „Lieve Maureen, je bent mijn droomvrouw”, zegt Thomas tegen haar. „Ik vind je mooi en bijzonder. (…) Maureen, ik wil je niet laten gaan. Ik wil je bij me houden.” Even lijkt het erop alsof de keuze is gemaakt, maar dan volgt er toch een ‘maar’ in de liefdevolle speech. „Mijn hart behoort tot iemand anders. Ik vind het een verschrikkelijke keuze.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alhoewel Maureen zijn keuze respecteert en Thomas „al het geluk” toewenst, is ze ook in de war. „Hij noemt mij zijn droomvrouw, maar ondertussen toch niet.”

‘Mijn zoektocht naar liefde eindigt hier’

Ook bij Merel loopt de spanning hoog op, maar gelukkig krijgt zij beter nieuws te verduren. „Toen ik je mocht omarmen bij de modderceremonie, voelde het goed. Ik kon je niet meer loslaten en kon niet stoppen met je te zoenen”, vertelt Thomas met een sprankeling in zijn ogen. „Mijn zoektocht naar liefde eindigt hier, omdat ik het heb gevonden en dat ben jij. Lieve Merel, ik kan niet wachten om je nog beter te leren kennen en nog verliefder op jou te worden. Dus ik wil je vragen: wil je de laatste roos van mij aannemen?”

Als Merel de laatste roos aanneemt, springen de twee elkaar in de armen. „Ik had het echt niet verwacht, maar ik ben echt dolgelukkig. (..) Ik ben gewoon gek op hem en ik ben heel blij dat ik deze roos heb gekregen.”

Het is een mooi einde van een bewogen liefdesavontuur, maar toch met een bittere nasmaak. Veel kijkers vinden het liefdesbetoog van Thomas naar Maureen niet gepast. „Waarom noem je Maureen ‘mijn droomvrouw’?”, vraagt een kijker zich af. „Als ik Maureen was, zou ik nu enorm in de war zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Je bent mijn droomvrouw en je bent alles wat ik zoek, jij bent het, ik wil jou, jij begrijpt mij en ik begrijp jou, maureen ik wil je niet laten gaan… maar je krijgt de roos niet doei joe he’ 💀 #debachelor #debachelornl #bachelornl — Yogi (@realityhoe_) April 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik snap de eindspeech van Thomas voor Maureen niet #DeBachelor — Rianne (@BBGracias1) April 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tho, je bent echt een top gozer. Maar waarom noem je Maureen "mijn droomvrouw", laat je haar bijna geloven dat je voor haar gaat kiezen, om vervolgens: "Ik wil je niet laten gaan, maar dit gaat hem niet worden meid" te zeggen? #DeBachelor — Ilse (@idhertog) April 27, 2022

Of Merel en Thomas nog samen zijn, is natuurlijk de grote vraag. Dat kunnen kijkers volgende week zien in de reünie van het liefdesprogramma. Op Koningsdag is Thomas nog feestvierend gespot op een sloep in de Amsterdamse grachten, zónder dame aan zijn zijde. Maar wie weet loopt de Bachelor na volgende week woensdag hand in hand met zijn grote liefde door de straten.

De Bachelor is iedere woensdag te zien bij Videoland.