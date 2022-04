Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lama’s komen na veertien jaar weer terug op de buis

De Lama’s komen terug op televisie. De cabaretgroep, die sinds vorig jaar door het leven gaat onder de naam Tafkal, gaat voor Videoland zes nieuwe afleveringen maken. Dat maakte de groep gisteravond bekend in talkshow Jinek.

Binnenkort we weer lachen om de grappen van Ruben Nicolai, Tijl Beckand, Ruben van der Meer en Jeroen van Koningsbrugge onder leiding presentator Patrick Lodiers. De reeks nieuwe afleveringen moet na de zomer op de streamingdienst van RTL verschijnen.

De Lama’s al veertien jaar van de buis

Het is inmiddels bijna veertien jaar geleden dat de Lama’s van de buis verdwenen. „Toen we stopten dacht ik: we gaan dit misschien ooit nog wel eens voor theater doen maar nooit meer voor tv”, zei Ruben Nicolai gisteravond. „Maar de laatste keer dat we het erover hadden dachten we allemaal: waarom niet?”

Jeroen van Koningsbrugge stelt dat de mannen zijn veranderd. De jonge honden die wilden scoren en de ego’s zijn volgens hem verdwenen. „Nu staan we op het podium en je merkt het verschil: er is veel meer rust, je gunt elkaar iets. Je denkt veel meer aan het geheel in plaats van dat je egoïstisch bent.”

De Lama’s maakten van 2004 tot en met 2008 het gelijknamige programma voor BNN. De komische improvisatieshow, waarin eerder ook onder anderen Arie Koomen en Sara Kroos te zien waren, werd een groot succes. In 2006 won het programma zelfs een Gouden Televizier-Ring. Voor de cabaretgroep was het programma ook de start van een leven in de schijnwerpers. Zo presenteerde Van Koningsbrugge de afgelopen jaren meerdere programma’s net als Beckand en Nicolai.

Van televisie naar theater

In 2014, toen de cabaretgroep het tienjarige jubileum vierde, verscheen er nog één keer een aflevering van de Lama’s. Daarna trokken de mannen al groep het theater in en maakten ze in 2017 een comeback met een aantal shows in de Ziggo Dome.

Vorig jaar werd bekend dat Nicolai, Beckand, Van der Meer en Van Koningsbrugge verder gaan onder de naam Tafkal, dat staat voor The artists formerly known as Lama’s. Dit jaar en volgend jaar spelen ze ook meerdere keren in de Nederlandse theaters.