Einde aan misleidende ‘van-voor’ korting: even snel prijs verhogen voortaan verboden

Verkopers mogen niet langer de prijs van hun producten verhogen, om ze vervolgens met een misleidende korting voor het oorspronkelijke bedrag te slijten. Er komt namelijk een wettelijk verbod op de misleidende ‘van-voor’ korting, zo meldt het ministerie van Economische Zaken.

De gewiekste truc wordt door veel verkoper gebruikt: eerste de prijs van een product voor een korte periode verhogen, om het vervolgens ‘in de aanbieding’ te slijten, terwijl de prijs met korting eigenlijk de prijs is die het product altijd al had. Het ministerie van Economische Zaken noemt het ‘een hardnekkig fenomeen’ en het zet consumenten op het verkeerde been.

‘Van-voor’ korting is misleiding

Daarom maakt het ministerie nu een einde aan de misleiding. „Veel consumenten hebben wel eens te maken gehad met de valse ‘van-voor’ kortingen. Zo’n aantrekkelijke prijsvermindering die dat eigenlijk helemaal niet blijkt te zijn, is misleiding”, meldt minister Micky Adriaansens. Volgens de minister is het wettelijke verbod niet alleen goed voor consumenten, maar ook voor verkopers. De misleidingen kortingsacties zouden volgens haar oneigenlijke concurrentie onder ondernemers opleveren.

Verkopers moeten voortaan de laagste prijs die in dertig dagen voorafgaand aan de actie gehanteerd werd gebruiken als de prijs waarover de korting wordt berekend. Even snel de prijs van een product verhogen om het vervolgens ‘af te prijzen’ mag dus niet meer. De regel gaat niet alleen gelden voor Nederland, maar komt voort uit een Europees besluit om vanaf half mei overal in de EU dezelfde regels te laten gelden.

Uitzondering voor al afgeprijsde producten

Er zijn wel uitzonderingen. Verkopers hoeven de regel niet toe te passen bij geheten opeenvolgende prijsverminderingen. Dat komt bijvoorbeeld voor als een kledingstuk eerst met 20 procent korting werd verkocht en later wordt afgeprijsd naar 50 procent korting. In zo’n geval mogen verkopers blijven verwijzen naar de prijs die het kledingstuk had vóór er een kortingsactie was. Hierdoor wort voorkomen dat de kortingen zich opstapelen. Ook komt er een uitzondering op producten die kunnen bederven.