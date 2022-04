Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Havenmedewerkers Amsterdam weigeren schip met omstreden Russische olie te lossen

Het omstreden schip met een lading gasolie uit Rusland is vannacht voor anker gegaan voor de Nederlandse kust ter hoogte van IJmuiden. Het schip zou eigenlijk naar de haven van Amsterdam gaan, maar havenmedewerkers weigeren de tanker te lossen.

Volgens het havenbedrijf Port of Amsterdam zijn er „zorgen over de veiligheid rond het schip”, die de naam Sunny Liger draagt. Vanwege de oorlog in Oekraïne is de lading van het schip omstreden. Bedrijven in Amsterdamse haven zijn daarom bang dat de commotie leidt tot onveilige situaties in de haven.

Geen afspreken over algehele boycot

Hoewel de Nederlandse overheid van het Russische gas af wil, zijn er geen afspraken gemaakt over een algehele boycot. Russische olie en gas invoeren is wettelijk toegestaan. Eerder werd het schip vanwege de lading al geweigerd door havenmedewerkers in Zweden.

Naar aanleiding van de ophef die is ontstaan kwam vakbond FNV eerder met de oproep om de Sunny Liger niet te lossen in de Rotterdamse haven. De vakbond wilde solidair zijn met de havenmedewerkers in Zweden. Later bleek dat de tanker op zee gedraaid was en koers zette in de richting van Amsterdam, maar ook daar lijkt het erop dat het schip de haven voorlopig niet in mag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Update #SunnyLiger: het schip zal vannacht de Amsterdamse Haven NIET binnenvaren. Dit betekent dat het schip voorlopig op ankerplaats buiten de zeesluis zal blijven @FNV Havens. — Asmae Hajjari (@AHajjari) April 29, 2022

„Momenteel ligt het schip voor de kust voor anker”, vertelt een woordvoerster van het Amsterdamse havenbedrijf. Over een mogelijke aankomsttijd heeft ze geen informatie. Ze geeft aan dat het havenbedrijf, de terminals in de haven en de maritieme diensten zaterdagmiddag weer overleg hebben over hoe het nu verder moet met de Sunny Liger. Ondertussen probeert FNV er voor te zorgen dat de gemeente Amsterdam zich uitspreekt tegen de komst van de Sunny Liger.

Oekraïne roept op schip niet te lossen

Vanochtend sprak ook een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zich uit. Hij roept de havenmedewerkers in Amsterdam op om het schip niet te lossen. „Volg het voorbeeld van jullie Zweedse collega’s en weiger de lading te lossen. Koppel het Nederlandse volk los van Russisch geld gedrenkt in het bloed van Oekraïense kinderen en vrouwen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We also call on dockworkers in Amsterdam: follow suit of your Swedish colleagues. Keep your feet off Sunny Liger. Deny service to it. Refuse to unload its cargo. Disassociate the Dutch people from Russian money soaked with the blood of Ukrainian children and women. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 30, 2022

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei gisteren dat het kabinet juridisch gezien niets kan doen om te voorkomen dat de Sunny Liger deze kant op komt. Het schip is namelijk geregistreerd op de Marshall Eilanden en het heeft nooit onder Russische vlag gevaren. Wel wil de minister kijken „of er een mouw aan te passen is” zodat het schip niet kan aanmeren. De oproep van FNV aan havenpersoneel om niet te helpen bij het aanmeren, noemde Hoekstra daarnaast „hartstikke goed”.