Million Dollar Island: 100 Nederlanders op eiland op jacht naar véél geld

Een onbewoond eiland, honderd wildvreemden, twee maanden overleven. En 1 miljoen euro prijzengeld dat na die tijd ligt te wachten op de winnaar. Daar gaat het om in het nieuwe survival realityprogramma Million Dollar Island. Vanaf de volgende maand kunnen we dat avontuur van honderd Nederlanders volgen op SBS6. Hierboven zie je de eerste beelden.

Overleven in de Filipijnse wildernis met minimale middelen is in Million Dollar Island niet het enige waar het om draait. ‘Het grootste sociale experiment ooit’, noemen de programmamakers – Talpa Concepts en Monday Media – het zelf. Elke deelnemer start met een polsbandje dat 10.000 euro waard is. Met het spelen van spellen kunnen de eilandbewoners polsbandjes winnen en verliezen. Ze kunnen ook bandjes krijgen. Als iemand opgeeft en vertrekt omdat het te zwaar wordt, moet hij of zij de tot dan toe verdiende bandje(s) weggeven aan één van de achterblijvers. Zo kan vriendschap een fortuin opleveren.



Wat gebeurt er met de deelnemers in Million Dollar Island?

De honderd kandidaten komen uit alle hoeken van Nederland en zijn heel divers. Wat gebeurt er met al deze mensen als ze met elkaar moeten overleven? Worden ze een hechte groep – of juist niet? En wat doen ze met de weinige middelen die voorhanden zijn… is het ieder voor zich of delen ze eerlijk? Overleven is belangrijk, maar vriendschappen opbouwen is essentieel. Door het vertrek van eilandbewoners die opgeven of door het winnen van spellen, worden sommige mensen steeds rijker. Wie verliest wordt waardeloos en moet uiteindelijk naar huis. Totdat er nog maar een paar eilandbewoners over zijn, die in een bloedstollende finale de kans krijgen om al hun verdiende bandjes om te zetten in keiharde cash. Maar die op de valreep ook nog alles kunnen verliezen.

Dennis van der Geest en napraten

Is Million Dollar Island iets om naar uit te kijken? Zou zomaar kunnen… Vanaf zondag 6 maart kunnen mensen die benieuwd zijn het om 21.30 uur op SBS6 zien. De voormalige judoka en tegenwoordige tv-maker Dennis van der Geest verzorgt in de zon en de wildernis de presentatie. Million Dollar Island is ook op Prime Video te zien, een uur na de tv-uitzending op SBS6. Net als Wie Is De Mol? (Moltalk) heeft ook dit programma een napraatshow: Million Dollar More. Dat wordt aan elkaar gepraat door Giel de Winter.