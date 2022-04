Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britse gevangenen vragen op Russiche tv om ruil met pro-Russische gevangene

Twee Britse gevangenen zijn verschenen op de Russische staatstelevisie. Ze zeggen dat ze geruild willen worden tegen een pro-Russisch lid van de oppositie, dat in Oekraïne gevangen zit. Het gaat om Viktor Medvedtsjoek, een lid van het Oekraïense parlement.

Aiden Aslin (29) en Shaun Pinner (48) roepen de Britse premier Boris Johnson op zich in te zetten voor hun vrijlating. Beiden zijn recent tijdens gevechten in Marioepol opgepakt.

Er is nog geen reactie vanuit de Britse regering. Wel hebben familieleden van de Britse gevangenen laten weten dat de twee geen huurlingen of vrijwilligers zijn. Ze hebben namelijk allebei een militaire opleiding en achtergrond in Engeland en ze waren al langere tijd betrokken bij de Oekraïense strijdkrachten. Dat was vóór de Russen binnenvielen. Volgens de families moet de regering ze dus als krijgsgevangenen behandelen.



BREAKING: Two British fighters captured by Moscow's forces in Ukraine have appeared on Russian state TV and asked to be exchanged for a pro-Russian politician. It was unclear how freely the two men, Shaun Pinner and Aiden Aslin, were able to talk. More: https://t.co/SdeX5Z472e pic.twitter.com/6nBEX3sSGf — Sky News (@SkyNews) April 18, 2022

Op sociale media posten veel mensen foto’s van zowel Aslin en Pinner, met de oproep ze terug te halen. Ook schrijven veel mensen erbij dat de twee geen huurlingen zijn.



Aiden is not a Mercenary, Nazi or a member of any Paramilitary Group. He’s a bloke who wanted to protect the country that took him in. You’ve got this, Aiden. 💙💛 #FreeAiden #AidenAslin #CossackGundi #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/iIwXWNrNRL — David Harrison (@DjHarris0n) April 15, 2022



Hi I'm Shaun Pinner, I am a citizen of the #UK.

"I was captured in #Mariupol I am part of the 36 Brigade First Battalion Ukrainian Marines

"I was fighting in Mariupol for five-six weeks and now I'm in Donetsk People's Republic. Also freedom for Shaun who are now in Russian hands pic.twitter.com/InI1EiJtAl — Melissa Delal Yanmis (@me_delal) April 16, 2022

Pinner woont sinds 2018 in Oekraïne en is er met een Oekraïense getrouwd. Aslin, die eerder aan Koerdische zijde in de Syrische burgeroorlog vocht, heeft ook de Oekraïense nationaliteit en is sinds 2018 lid van een Oekraïense marine-eenheid.

De Russische gevangene, Medvedtsjoek, is sinds 2018 lid van het Oekraïense parlement. Deze maand zette de Oekraïense geheime dienst hem gevangen. Vandaag kwamen er videobeelden van hem naar buiten, waarin ook hij pleit voor een ruil. Hij zegt dat de overheid hem moet ruilen tegen „de verdedigers en de burgers in Marioepol”. Medvedtsjoek geldt als een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Het feit dat de beelden van de twee Britten en van Medvedtsjoek vrijwel tegelijkertijd verschenen, lijkt te wijzen op een serieuze poging de ruil tot stand te brengen.

