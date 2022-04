Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Explosie na gaslek in Bilthoven: gewonden en schade aan flat

Een flat aan de Weegschaal in Bilthoven is deels verwoest door een explosie na een gaslek. Onder meer een deel van de gevel en de vloeren zijn weggeslagen door de explosie, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten.

Door het gaslek was al een explosie geweest. Daarna volgde nóg een explosie. Tijdens die eerste explosie, een kleinere, vielen geen gewonden. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht was het huis waar de explosie plaatsvond, namelijk al ontruimd.

De tweede explosie richtte echter meer schade aan. Er zijn gewonden gevallen, maar het is niet duidelijk in welke staat zij zijn. Een traumahelikopter is onderweg. Toen de tweede explosie plaatsvond, waren hulpverleners binnen druk bezig. De Veiligheidsregio meldt dat zeker één lid van de brandweer gewond is weggedragen. Hoe deze persoon eraan toe is, is niet duidelijk. In totaal zijn er vier brandweerlieden gewond geraakt. Alle vier hebben lichte verwondingen en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op een foto van RTV Utrecht is te zien dat twee flatwoningen helemaal verwoest zijn. Van voor naar achter kan door het gebouw gekeken worden. Een grote bult puin ligt eronder.

Explosie in Bilthoven

Even voor 10.00 uur kreeg de brandweer een melding van een gaslek. Zij kwamen toen ter plaatse om het blok te ontruimen, evenals een extra blok, uit voorzorg vanwege verspreiding van het gas. Toen de brandweer het gas wilde afsluiten, vond de eerste explosie plaats.