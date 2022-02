Minister Yesilgöz, Ajax-fans en sponsor Ziggo reageren op vertrek Marc Overmars

Het plotselinge vertrek van Marc Overmars bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag leidt hopelijk tot meer bewustwording bij mensen en bedrijven, zegt minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). Ook de supportersvereniging van Ajax en hoofdsponsor Ziggo hebben vandaag gereageerd.

Minister Yesilgöz noemt de zaak desgevraagd „heel pijnlijk, heel heftig, met name voor diegenen die er slachtoffer van zijn geworden”. De Amsterdamse voetbalclub kondigde gisteravond laat het vertrek met onmiddellijke ingang aan van de directeur voetbalzaken. Hij heeft gedurende langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s gestuurd. Bronnen van Het Parool melden dat Overmars stalkingachtig gedrag heeft vertoond. Volgens de bronnen verstuurde hij foto’s waarop meer te zien was dan zijn hoofd.



‘Veiliger werkklimaat’ na (gedwongen) opstappen Marc Overmars

Algemeen directeur Edwin van der Sar liet in een verklaring weten dat Ajax de komende tijd nóg meer aandacht gaat besteden aan een veilig werkklimaat. Daarop ging Justitie-minister Yesilgöz ook in: „Als hier een winst te behalen valt is het bewustwording bij iedereen. Dat je heel zorgvuldig kijkt ‘hoe heb ik het ingericht en kunnen mensen die hulp nodig hebben ergens terecht?'”, reageert de bewindsvrouw op de zaak. Yesilgöz staat bekend als een fanatiek Ajax-aanhanger.

Fanclub Ajax denkt vooral aan slachtoffers

De officiële supportersvereniging van Ajax wil niet uitgebreid reageren op het vertrek van Marc Overmars.

„We zijn een nette vereniging met 130.000 leden”, zegt directeur Fabian Nagtzaam van de grootste fanclub van Ajax. „Voor ons staan er ook nog veel vragen open. Maar we gaan niet speculeren, dat lijkt me zeer ongepast. Onze gedachten zijn nu vooral bij de slachtoffers.”



De 48-jarige Overmars was zeer populair bij de aanhang van Ajax. Mede dankzij het goede transferbeleid van de oud-profvoetballer vond de club uit Amsterdam de afgelopen jaren aansluiting bij de Europese subtop.

Hoofdsponsor Ziggo worstelt met zaak Overmars

Ajax-hoofdsponsor Ziggo zit in zijn maag met de kwestie rond Marc Overmars. De aanbieder van internet, televisie en telefonie zegt de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet te volgen, aldus een verklaring van het bedrijf. „We kunnen er nu nog niet op vooruitlopen wat het betekent voor ons partnership”, aldus Ziggo. Het bedrijf is sinds 1 januari 2015 hoofdsponsor van Ajax.

Ziggo zegt in een reactie zeer geschrokken te zijn van het nieuws over grensoverschrijdend gedrag bij Ajax en keurt dit ten zeerste af. „Wij hebben veel respect voor de vrouwen die de moed hebben gehad om dit naar voren te brengen. Wij volgen de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet en nemen dit heel serieus.” Ziggo verlengde de vorige maand het contract met Ajax nog tot 2023:



Ziggo en @AFCAjax verlengen de samenwerking, waardoor we tot de zomer van 2023 de hoofdsponsor zijn!🧡 #Ziggo2023 Dit vieren we met een winactie: een t-shirt met de handtekeningen van de hele selectie! Reageer hieronder met #HeyZiggoIkWilDatShirtWinnen en maak kans 😍 pic.twitter.com/TQA6cdNuso — Ziggo (@ZiggoCompany) January 7, 2021

ABN AMRO, een andere grote sponsor van de voetbalclub en tevens hoofdsponsor van de vrouwen van Ajax, zegt dat de club zover bekend adequaat heeft gehandeld nadat de kwestie aan het licht kwam. Dat is voor de bank voldoende reden om de sponsordeal met Ajax in stand te houden.

Adidas, dat al jarenlang de kledingsponsor is van Ajax en tevens een van de hoofdsponsors van de club, was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Marc Overmars: ‘Ik schaam mij kapot’

Overmars werd naar eigen zeggen vorige week geconfronteerd met zijn gedrag, mogelijk na het nieuws over misstanden bij het programma The Voice of Holland en grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de mediawereld. Na gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar besloot hij op te stappen. In een verklaring meldde de voormalig linksbuiten (ook van het Nederlands Elftal): „Ik schaam mij kapot.” Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken en verlengde onlangs nog zijn verbintenis tot medio 2026.