Kijkers verbaasd over slachtoffers van toeslagenaffaire in Steenrijk, Straatarm: ‘Vreemd’

Niet in de keuken afwassen, maar in de badkamer. Dat is de realiteit van het gezin in de nieuwste aflevering van Steenrijk, Straatarm. De alleenstaande moeder Noëmi moet het doen met 80 euro per week. En dat met vier dochters.

Eén van de redenen waarom Noëmie zo krap bij kas zit, is de toeslagenaffaire. Jarenlang werden zij en haar man onterecht als fraudeurs gezien, door de Belastingdienst. Dat zorgde ervoor dat het huwelijk van Nöemie onder druk kwam te staan en haar man naar het buitenland vetrok. „Hij heeft me achtergelaten met alle schulden en de zorg voor de kinderen”, vertelt Noëmie.

Door de situatie thuis kunnen haar dochters nooit een uitje maken. Als de klasgenoten van haar dochter Hailey vragen wat ze heeft gedaan in de vakantie, verzint ze maar wat. „Terwijl je eigenlijk niets hebt kunnen doen.”

Het gezin krijgt uiteindelijk gelijk in de toeslagenaffaire en ontvangt 30.000 euro dankzij de Catshuisregeling. Maar dan komt er een ‘vriendelijke kennis aankloppen’, die het gezin om een lening vraagt. Noëmie besluit het geld uit te lenen, maar wordt belazerd. Het geld hebben ze nooit meer teruggekregen.

Kijkers verbaasd over lening

Hoewel het gezin sympathiek overkomt, snappen veel kijkers niet waarom ze zoveel geld hebben uitgeleend aan een kennis. „Krijg je eindelijk wat geld vanuit de tegemoetkoming toeslagenaffaire, leen je de helft uit aan een niet-terugbetalende kennis… help me even”, reageert iemand op Twitter. Een ander zegt: „Vreemd verhaal over die lening… 30.000 euro lenen aan een ‘vage kennis’ terwijl je tot je nek in de schulden zit. Dat is niet naïef, maar gewoon heel dom. Geen goed gevoel bij deze aflevering.”



Ik vind het toch echt vreemd verhaal van de keuken. Hoe koop je een halve keuken? Oké dat je geld uit leent maar dan zeg je toch ik heb maar zoveel want ik zit midden in verbouwing. #steenrijkstraatarm — Astrid (@Astrid13063758) February 9, 2022

In de keuken van Noëmie en haar vier dochters is geen stromend water, omdat de verbouwing halverwege is gestopt vanwege geldgebrek. Daarom doet het gezin de afwas altijd in de badkamer, een verdieping boven de keuken. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen, vindt het ‘steenrijke’ gezin van deze week. En dus geven Henk-Jan en Linda het gezin een groot cadeau: een uitbreiding van de keuken.

Hartverwarmende actie

Kijkers reageren vol enthousiasme op de hartverwarmende actie van de twee. „Dat die mensen – ondanks dat ze rijk zijn – zomaar een keuken kopen voor een arme familie die ze niet kennen, is geweldig”, zegt iemand op Twitter.