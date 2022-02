Kijker bewondert openhartige Esmee Visser in Studio Peking: ‘Diep respect’

Schaatster Esmee Visser wordt door tv-kijkers flink bewonderd over haar optreden gisteravond in Studio Peking. De Olympisch kampioen was bijzonder open over de moeilijke jaren vol perfectionisme die achter haar liggen. Het levert Visser diep respect op.

Esmee Visser verscheen gisteravond aan tafel van het goed bekeken Studio Peking (dagelijks meer dan 1 miljoen kijkers). In het programma van Dione de Graaff wordt teruggeblikt op de Olympische Spelen in Beijing en vooruitgekeken naar de olympische dag van morgen. Visser kwam in eerste instantie voor dat laatste. Zij kan vandaag haar titel op de 5000 meter niet verdedigen, terwijl Irene Schouten de grote troef van TeamNL is. Tegenover haar zat collega-schaatster Merel Conijn. Zij was reserve in Beijing en – omdat zij niet in actie hoeft te komen – inmiddels na een reis van zo’n 23 uur in Nederland teruggekeerd.

Esmee Visser ‘opeens’ olympisch kampioen

Esmee Visser, 26 jaar inmiddels, kwam vier jaar geleden haast uit het niets. Tot haar eigen verbazing plaatste zij zich voor de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang. De verbouwereerde schaatster vroeg destijds aan de dienstdoende verslaggever van de NOS ‘wanneer die Winterspelen eigenlijk waren’. Het verhaal van de geboren Leidse werd nog mooier. Ze werd olympisch kampioen op de 5000 meter, de afstand die vandaag dus wordt verreden. Esmee Visser stal er de harten van de Nederlandse sportliefhebbers mee.

Prestaties werden minder

Na die gedenkwaardige Olympische Spelen van Pyeongchang gaat het minder met Esmee Visser. Ze wordt nog wel Europees kampioen op de 3000 meter (Thialf Heerenveen, 2020), maar verdere wereldprestaties zijn er niet. Het is iedereen duidelijk, ook haarzelf: het lukt Esmee Visser ‘gewoon’ niet meer. Zij plaatste zich ook niet voor de huidige Winterspelen in Beijing.

Reden voor Dione de Graaff om te vragen hoe het nu met Esmee Visser is. Er ontstond een indrukwekkend en openhartig gesprek, dat in tranen eindigde. Op de eerste vraag wanneer Visser van haar olympische titel echt kon genieten, antwoordde zij schoorvoetend nog „ik denk pas dit jaar”. „Ik heb mijn gouden medaille nu pas uit de kast getrokken en pontificaal in de huiskamer neergezet.”

Wat ging er mis met Esmee Visser?

Die gouden medaille winnen was het mooiste moment uit het leven van Esmee Visser tot nu toe, realiseert zij zich nu. „Ik ben er eindelijk trots op.” Maar wat lukte er de afgelopen jaren niet? „De twee jaar erna ging ik alleen maar door en wilde ik meer en niet stilstaan bij momenten. Sinds die dag is mijn leven in een rollercoaster gekomen. Ik had niet het idee dat ik iets bijzonders had gedaan en voor mijn gevoel lagen mijn grenzen nog veel verder. Ik sport alleen om mijn eigen grenzen telkens te verleggen.”

Het leidde tot perfectionisme, maar dat werkte Esmee Visser juist tegen. „Ik wilde alsmaar meer trainen en raakte vorig jaar overtraind. Mijn lichaam is helemaal van het padje. Ik herken het niet meer. Ik erken nu dat het lang en zwaar is. Mijn eigenschappen komen me daarbij niet ten goede. Het gaat dan om 24/7 eraan willen werken om mezelf terug op dat podium proberen te krijgen. Ik weet nu dat ik er even uit moet stappen om dat te laten lukken, maar dat heb ik de afgelopen jaren niet gedurfd. Na het olympische kwalificatietoernooi ben ik daarover na gaan denken, het moet nu echt gebeuren. Ik moet nu een keer dapper zijn en het rigoureus anders doen.”

Veel bewondering voor openhartig verhaal

Esmee Visser vertelde in Studio Peking nog verder over haar perfectionisme en hoe dat haar tegenwerkt (de hele uitzending is hier terug te zien). Het leverde naast tranen veel bewondering bij de kijkers op. En ook bij Merel Conijn, die anderhalf jaar geleden „nog tips van de olympisch kampioen had gekregen”. Conijn voorspelde aan het einde van het gesprek dat Irene Schouten vandaag opnieuw goud gaan winnen. Esmee Visser kreeg geen antwoord uit haar mond. „Dat de beste moge winnen?”, hielp Dione de Graaff haar. Visser knikte.



Ik vond je openheid zo dapper en sterk 💪🏻 in NOS studio Peking. Goed dat je voor jezelf even op de rem trapt. 🥇❤️ — T (@grunn1977) February 10, 2022



Diep respect voor Esmee Visser. Die het moeilijk heeft, maar toch naar Studio Peking komt en zich heel kwetsbaar opstelt.

Ik hield het ook niet droog. — Music & Wine (@theon0563) February 10, 2022



Ontzettend knap van @esmee_visser om zo open aan tafel te gaan zitten bij Studio Peking. Faciliteren wat je als sporter nodig hebt is belangrijk maar wat je als mens nodig hebt staat daar nog boven. Hup Esmee! — Henk Kanning (@henkkanning) February 9, 2022



Esmee Visser heeft het niet makkelijk op dit moment, maar ze durft wel te gaan zitten bij Studio Peking en daar haar verhaal te doen. Zo onwijs knap. Ik gun haar wat meer rust en geluk. Dat verdient ze 🙏🏼 #studiopeking pic.twitter.com/FyeLowkJhm — Robin Smit (@RobinSmit1998) February 9, 2022



Prachtig gesprek tussen Esmee Visser en Merel Conijn bij Studio Peking. En top hoe Dione de Graaf zich op de achtergrond houdt #studiopeking — Arnold Otten (@arnoldotten) February 9, 2022



