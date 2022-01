Kijkers in de war over kandidaten Steenrijk, Straatarm

In een nieuwe aflevering van het programma Steenrijk, straatarm ruilt een jong koppel met het leven van een gezin uit Rotterdam. Maar dat de moeder van het arme gezin zich airpods kan veroorloven en het ‘steenrijke koppel’ een laminaatje van ‘Ikea’ heeft liggen, vinden kijkers opmerkelijk.

Het koppel met een goed gevulde portemonnee van deze week is dj Mohsen en zijn vriendin Willemijn, die onder andere werkt voor een grote multinational, handelt in crypto en haar eigen sieradenlijn heeft. De grote hobby van het stel is merkkleding kopen. Zo vind je in hun ruime loft in het centrum van Sittard meerdere tassen van Louis Vuitton en een collectie aan dure merkschoenen. Ook gaan Mohnsen en Willemijn zo’n 5 à 6 keer per week uit eten. „Bubbels zijn voor ons wel de way to go”, aldus Willemijn.

Steenrijk, straatarm

Volgens de ondernemer is het een goed idee om met een armer gezin te ruilen, om zo eens even „met beide benen op de grond te staan”. Het stel komt terecht in de eengezinswoning van de Rotterdamse Sharon en haar dochter Givenny, die met 70 euro per week moeten rondkomen. Daar schrikt Willemijn wel even van. „Dat is voor ons een bubbeltje of een lekkere lunch.”

In Sittard krijgen Sharon en Givenny alles wat hun hartje begeert. Toch wordt alle luxe niet even goed ontvangen. De oesters en garnalen die ze bezorgd krijgen, vallen niet echt in de smaak bij het gezin. „Dit is niet voor ons weggelegd”, zegt Sharon, terwijl haar dochter een vies gezicht trekt. „Doe ons maar een koelkast vol boodschappen voor een week of twee.”

Oud laminaatje

De logeerplek in Sittard valt dan weer wel in de smaak bij het gezin, maar kijkers van Steenrijk, Straatarm hebben daar een andere kijk op. „Zoveel geld en dan een oud laminaatje met kieren op de vloer”, reageert iemand op Twitter vol verbazing. „Ik zie vanavond even niet wie het arme en rijke gezin is…”, zegt een ander.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Doe je mee aan #steenrijkstraatarm kom je in een appartement in Sittard terecht… Dat is toch een deceptie — Janet Lmbck (@JanetLmbck) January 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Half Twitter meld zich als #steenrijk Wij wonen net zo. Zo niet beter… We hebben in ieder geval geen kabeltjes langs de plintjes #steenrijkstraatarm — Draekje | H. Lelu Ja! (@Draekje1) January 26, 2022

Ondanks de verwarring over de kandidaten, zijn veel kijkers het erover eens dat de gezinnen heel lief voor elkaar zijn bij de ontmoeting na afloop. „Iets zegt mij dat deze twee gezinnen contact blijven onderhouden met elkaar. Zo mooi hoe ze op elkaar reageren bij de ontmoeting”, lezen we op Twitter.