Whoopi Goldberg geschorst vanwege haar uitspraken over de Holocaust

Presentatrice Whoopi Goldberg kwam onlangs onder vuur te liggen vanwege haar uitspraken over de Holocaust. Vooral de Joodse bevolking nam haar uitspraken niet voor lief. Ondanks dat ze haar excuses heeft aangeboden, is ze toch door haar werkgever ABC geschorst. Volgens Variety zal ze voorlopig niet te zien zijn bij het programma The View.

Tijdens de talkshow heeft Goldberg gezegd dat het tijdens de Holocaust zou gaan om „twee groepen witte mensen tegenover elkaar”. Hierdoor zou er volgens de presentatrice geen sprake zijn van een rassenkwestie. Deze uitspraken zijn vooral bij de Joodse bevolking niet goed ontvangen. Zo lag ze onder vuur bij meerdere Joodse organisaties.

Onlangs is overigens een Nederlandse vrouw opgepakt, die de Hitlergroet deed bij de ingang van Auschwitz, een concentratiekamp waar tijdens de Holocaust veel mensen stierven.

Holocaust-uitspraken

Inmiddels heeft Goldberg haar excuses aangeboden. Zo liet de presentatrice weten dat ze zich niet goed verwoord zou hebben. „Tijdens de show zei ik dat de Holocaust niet ging om ras, maar om hoe mensen inhumaan kunnen zijn tegen anderen. Ik had moeten zeggen dat om beide gaat”, is haar kernbericht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goldberg geschorst voor twee weken

Ondanks haar excuses heeft ABC toch besloten om de presentatrice per direct te schorsen. Ze geven aan dat ze haar hebben gevraagd om na te denken en te leren van haar opmerking. „De hele ABC News-organisatie is solidair met onze Joodse collega’s, vrienden, familie en gemeenschappen”, laat ABC nog weten via hun bericht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Al 15 jaar bij het programma

Whoopi Goldberg is al sinds 1982 actief als actrice. Sindsdien heeft ze in veel films en series gespeeld. In 1990 won ze zelfs een Oscar voor haar rol in Ghost. Daarnaast heeft ze meer dan 35 andere filmprijzen ontvangen waaronder een Emmy Award. Vanaf 2007 zit Goldberg al bij het programma The View als een van de presentatrices. Het is nu de vraag of de presentatrice na de twee weken schorsing weer aan de slag zal gaan.