Sigrid Kaag morgen niet aanwezig bij bordesscène vanwege corona

Sigrid Kaag van D66 is besmet met het coronavirus. Dat schrijft ze op Twitter. Ze is daarom morgen niet fysiek aanwezig bij de beëdiging van het nieuwe kabinet.

Wel zal de D66-politica digitaal beëdigd worden door koning Willem-Alexander. Ook zal Kaag na de beëdiging niet verschijnen op het bordes van Paleis Noordeinde voor de traditional bordesscène omdat ze in quarantaine moet. „Het is een iets andere start dan ik had gehoopt, maar ik ga vol energie aan de slag”, schrijft ze in een bericht op Twitter.

Kaag is de beoogd minister van Financiën, één van de belangrijkste ministerposten. In het vorige kabinet was ze minister van Buitenlandse Zaken. Ze trad na een aangenomen motie van afkeuring af.

Bordesscène zonder Kaag

De bordesscène gaat morgen wel gewoon door, maar dan zonder Kaag. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. De D66-leider wordt niet alleen minister van Financiën, maar ook eerste vicepremier. Die zou daarom traditiegetrouw direct aan de linkerkant van de koning op de bordesfoto staan. Morgen zal ze later op de dag digitaal de eerste ministerraad van het kabinet-Rutte IV bijwonen.

Kaag schrijft dat ze zich ondanks haar besmetting goed voelt. “Ik ben positief getest op Corona. Mijn quarantaine zal dus helaas nog wat langer duren. Ik voel me verder gelukkig prima.”



Ik ben positief getest op Corona. Mijn quarantaine zal dus helaas nog wat langer duren. Ik voel me verder gelukkig prima.

De beëdiging tot minister van Financiën zal morgen digitaal plaatsvinden. Het is een iets andere start dan ik had gehoopt, maar ik ga vol energie aan de slag. — Sigrid Kaag (@SigridKaag) January 9, 2022

Eerder al in quarantaine

Kaag zat al sinds het begin van deze week in quarantaine omdat iemand in haar „zeer nabije omgeving” positief was getest op het coronavirus. Ze was om die reden gisteren ook niet bij het constituerend beraad, de eerste vergadering van de nieuwe regeringsploeg.

Ook het gesprek met Mark Rutte, de formateur van het nieuwe kabinet, eerder deze week moest digitaal. Rutte ontving deze week alle ministers en staatssecretarissen. De meeste andere gesprekken konden wel fysiek plaatsvinden. Het gesprek met Robert Dijkgraaf, die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gaat leiden was ook digitaal. Net als Kaag zat ook hij in quarantaine.