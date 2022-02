Schrik om Patrick in Over Mijn Lijk: ‘Gaan we nou de laatste twee of drie weken in?’

Over Mijn Lijk is sowieso geen tv-programma om vrolijk van te worden natuurlijk, maar gisteravond was er toch weer onverwachte schrik. Om Patrick. Ruim 1 miljoen kijkers zagen dat het met die tot dan toe zo levenslustige kerel plotseling niet goed gaat. Helemaal niet goed zelfs.

Tv-maker Tim Hofman volgt in Over Mijn Lijk jonge Nederlanders die te horen hebben gekregen dat zij ongeneeslijk ziek zijn. Jonge Nederlanders die ondanks het onvermijdelijke nieuws nog iets van hun resterende gegeven tijd willen maken. Vorige week trok vooral de 16-jarige Kiki de aandacht. Zij zocht een urn uit voor haar as na de crematie en versierde die met haar zusje. Heel veel kijkers reageerden op sociale media vol liefde.

Patrick tegenover Tim Hofman in Over Mijn Lijk

Gisteravond volgde Hofman motorfanaat Patrick in een groot gedeelte van de aflevering. We zagen juni 2020, Patrick was toen de 30 net gepasseerd en ongeneeslijk ziek door uitgezaaide darmkanker. In de eerste uitzending begin januari dwong hij al respect af – en bezorgde hij koude rillingen – door met zijn vrienden en familie zijn eigen doodskist te bouwen. De coronamaatregelen nam hij voor lief en zei: „Als corona me te pakken krijgt, dan heeft de kanker pech.” Patrick, getrouwd en vader van een jong zoontje, hoopte de prachtig getimmerde kist voor lange tijd in de schuur op te bergen.

De beelden van Over Mijn Lijk van gisteravond waren maar drie weken later. „Nee, het gaat niet goed met me”, moest Patrick aan Tim Hofman toegeven. Tijdens twee ziekenhuisbezoeken was er in totaal elf liter vocht uit zijn buik gehaald. „Ik eet bijna niets meer, zo houd ik het niet vol.” Voor de kijker is zijn eindfase Patrick nog niet goed aan te zien. Die levenslustige vent zie je eigenlijk nog steeds. Maar zelf weet hij beter. „Ik krijg dunne armpjes. Mijn omgeving merkt het ook.” In het gesprek wordt duidelijk dat Patrick niet op het ondraaglijk lijden aan het einde gaat wachten. Tim Hofman vat het gesprek vragend samen: „Begrijp ik het nou goed… Gaan we de laatste twee, drie weken in?” Patrick, met zijn zoontje op schoot: „Ja, dat denk ik wel.”

Weer werk aan de kist

Vervolgens wordt er door familie en vrienden opnieuw aan de doodskist gewerkt. De deksel wordt versierd. Kinderhandjes en -voetjes worden afgedrukt met vingerverf, volwassenen schrijven een laatste boodschap. Het gaat om de binnenkant van de deksel. Patrick: „Dan kan ik er naar kijken als ik erin lig.” Veel kijkers moesten even slikken.



Tot slot zien we Patrick met vrouw en kind ook nog bij een boompje, waarin hij zijn initialen snijdt. Onder deze boom moet zijn as komen, want in zo’n vaas in de woonkamer vindt hij maar niks. „Bij de boom kan iedereen een pilsje drinken. En misschien nog eens aan met terugdenken.”

Was er ook nog goed nieuws in Over Mijn Lijk? Toch wel. Dertiger Roy, die een hersentumor heeft, en zijn vrouw verwachten een zoon („een mini-Roy”). Gisteravond vertelden zij, hoe dubbel het gevoel voor Roy ook is, het blije nieuws aan hun ouders en andere familieleden.

