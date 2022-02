Nederland heeft vijf IS-vrouwen met elf kinderen opgehaald uit kamp Syrië

Nederland heeft vijf vrouwelijke Syriëgangers met hun (in totaal elf) kinderen opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië, bevestigen ingewijden. Het is nog niet bekend of de IS-vrouwen al zijn aangekomen op Nederlandse bodem.

De vrouwen zouden zijn opgehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp al-Roj in het noorden van Syrië, meldt de NOS.

Nederland heeft IS-vrouwen opgehaald

Eerder oordeelde de rechter dat Nederland zich moest inspannen om de vrouwen terug te halen, zodat ze in Nederland vervolgd kunnen worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de terroristische organisatie IS. Als dit niet op tijd gebeurt, dan vervallen de rechtszaken.

Vorig jaar werd de Nederlandse IS-vrouw Ilham B. samen met haar twee kinderen opgehaald vanuit Syrië. Ook B. werd naar Nederland gebracht om haar te vervolgen voor haar vermeende betrokkenheid bij terrorisme.

Opgeluchte families

Aan de NOS vertellen familieleden van de IS-vrouwen dat ze opgelucht zijn. Zoals Bert Klijn, de vader van Amber, één van de vrouwen die zijn opgehaald. „De regering doet dit pas nadat er was gedreigd met straffeloosheid, er was wel een gerechtelijke uitspraak voor nodig. Maar dat maakt nu niet uit, we zijn verschrikkelijk blij en gaan de kleinkinderen met open armen ontvangen”, zegt hij.

Ook zegt hij dat hij al hoop had dat zijn dochter en kleinkinderen zouden terugkeren, nadat Ilham B. en haar kinderen zijn teruggehaald.