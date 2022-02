Marc van der Linden reageert bij Op1 op ‘ontslag’ en verslavingsgeruchten

Marc van der Linden, royaltydeskundige en vaak te zien aan de desk van RTL Boulevard, is inmiddels gestopt bij het programma. Maar waaróm hij precies stopte, daar was nogal wat over te doen. Zo schreven verschillende zogeheten juicechannels dat hij zou zijn ontslagen en dat hij een coke- en alcoholverslaving heeft. Niet de minste beschuldigingen. Van der Linden heeft daar inmiddels zelf op gereageerd, bij Op1.

Ook Metro schreef over de beschuldigingen, die destijds vooral uit de mond van Jan Roos kwamen. Die uitspraken deed hij zowel via Twitter als in zijn YouTube-programma met Dennis Schouten, Roddelpraat. Maar Roos baseerde zich op feitelijk niks, en deed alleen aannames. Aannames die de royaltykenner zelf ontkracht.

Marc van der Linden reageert op ‘ontslag’

„Wij vonden jou ook een beetje het nieuws van de dag”, zei Op1-presentator Tijs van den Brink in de studio tegen Van der Linden. „Vertel, wat is er aan de hand?” Van der Linden reageert meteen met: „Niks. Behalve dan dat ik het twintig jaar doe en we vorig jaar een rampzalig jaar hebben gehad, met de dood van een collega die mij zeer dierbaar was”, doelend op Peter R. de Vries. „Dat heeft een grotere impact op mij gehad dan ik dacht. Natuurlijk is het impactvol als iemand wordt neergeschoten, maar dat het zo lang zou doordreunen, dat had ik niet verwacht.”

Ook noemt Van der Linden zijn eigen gezondheid als reden. Anderhalf jaar geleden lag hij namelijk in coma. En omdat hij „het werk zo leuk vindt”, heeft hij de neiging om niet naar zijn lichaam te luisteren en maar door te gaan, zo vertelde hij. Ondanks dat Van der Linden is gestopt bij RTL Boulevard, stopt hij niet met werken. „Ik blijf royaltykenner en wie me wil hebben…”, zegt hij, waarop de reactie meteen komt: „Wij, vanavond!”



Verslavingsgeruchten

De verslavingsgeruchten worden niet expliciet genoemd, waarschijnlijk omdat ze dus komen van niet geheel betrouwbare bronnen, zoals de juicechannels. Maar Marc van der Linden maakt nog maar eens duidelijk dat zijn vertrek niks met een ontslag te maken heeft: „Ik ben niet ontslagen, ik heb geen ontslag genomen, ik ben gewoon geen nieuw contract aangegaan, omdat daar dan weer verplichtingen in zitten. Ik wil vrij zijn eventjes.”

Wil je de gehele uitzending van Op1 terugkijken? Dat kan hier.