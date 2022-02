Sterkste man van Nederland daagt bij Beau Rico Verhoeven uit: ‘Ik sla hem neer’

De sterkste man van Nederland, Kelvin de Ruiter, wil samen met kickbokskampioen Rico Verhoeven de ring in. Dat zei de krachtpatser van 165 kilo gisteravond toen hij te gast was bij talkshow Beau. De sterkste man van Nederland denkt dat hij een goede kans maakt tegen Verhoeven. „Ik kan heel hard slaan.”

Beau van Erven Dorens vroeg hem wat er zou gebeuren als hij samen met de kickbokser in de ring stond. „Ik sla hem neer”, zei Kelvin de Ruiter met een grijns. „Ja, denk je dat echt?”, vroeg de presentator aan hem. „Rico Verhoeven is toch ook niet bepaald een kleine jongen.” Kelvin de Ruiter, die in november ook de wereldkampioenschappen ‘sterkste man’ won, benadrukt dat hij tegen Verhoeven wil vechten en hem neerslaat. „Ik wil heel graag met hem de ring in en daag hem uit.”

Hij heeft naar eigen zeggen vaker met Glory, de organisator van kickbokswedstrijden, contact gezocht. „Maar daar is tot nu toe nog niet op gereageerd”, aldus de sterkste man van Nederland en de wereld, die zelf ook aan vechtsport heeft gedaan. „Ik kan een hoop incasseren en ik weet dat ik heel hard kan slaan.”

Hier op links de krachtpatser:



Beau over gevecht tegen Rico Verhoeven: ‘Niet veilig’

Beau van Erven Dorens zegt dat hij zich niet kan voorstellen dat iemand zich wil meten met Rico Verhoeven. „Een vechtsport op het hoogste niveau zoals Rico doet, dat gaat ongelooflijk op snelheid. Je weet niet wat je ziet of je ligt al op je rug op de grond. Ik zou het zelf niet willen meemaken, zeg.” Eerder daagden de mannen van StukTV de kickbokser uit. Dat eindigde in een slagveld.

Maar Kelvin de Ruiter is zeker van zijn zaak en blijft bij zijn woorden. „Oké, ik weet niet of het veilig is. Maar hierbij een uitnodiging aan Rico Verhoeven en Glory”, zegt Beau van Erven Dorens. „Ja, bij dezen. Ik daag hem uit”, aldus de sterkste man van Nederland.

Kelvin de Ruiter eet elke dag 6.500 calorieën

Kelvin de Ruiter is geen onbekende in de wereld van de krachtsport. Hij heeft al twee keer de prijs voor sterkste man van Nederland gewonnen en afgelopen jaar werd hij dat ook van de wereld. In Turkije won hij de wereldtitel Strongman Champions League. Ook haalde hij andere titels binnen, bijvoorbeeld die van wereldkampioen vrachtwagentrekken.

De krachtpatser vertelde bij Beau dat hij elke dag 6.500 calorieën moet eten om sterk te blijven. „Veel havermout, rijst en vlees. Als je een dag niet goed eet, dan train je de volgende dag niet goed, omdat je te weinig energie hebt.” De sterkste man van Nederland traint elke dag ruim twee uur. „Van stenen en boomstammen tillen, tot het omkeren van grote wielen.”