Schaatser Patrick Roest: ‘Beschuldigingen Van der Poel respectloos’

Patrick Roest, olympisch schaatser voor Nederland, is niet zo blij met de opmerkingen van zijn concurrent, Zweed Nils van der Poel. Laatstgenoemde beschuldigde TeamNL namelijk van het proberen te beïnvloeden van de ijsmeester. Dat zei hij gisteren tijdens een persconferentie. „Dat valt me eigenlijk wel van hem tegen. Hij wint de 5 kilometer en dan komt hij hiermee. Ik vind niet dat je dat moet doen”, zei Roest, die zondag net naast het goud op de olympische 5000 meter greep.

Just as Sven Kramer was ousted from the podium after finishing 9th, Nils van der Poel steps aside to set a new Olympic record time of 6:08.84, which clinches him the gold in the men's 5000m.

🥇 🇸🇪 Nils van der Poel

🥈 🇳🇱 Patrick Roest

🥉 🇳🇴 Hallgeir Engebråten#Beijing2022 pic.twitter.com/qV3ydSCgn6

