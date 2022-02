Deze kandidaat zaait leugens en verdeeldheid in Wie is de Mol?

In de nieuwe aflevering van Wie is de Mol? wisselen leugens en verdeeldheid elkaar af in een rap tempo. Dat begon bij de Mol-telefoon, die in de tas van Kim-Lian van der Meij werd gevonden (of niet…?). De groep wist het zeker: zij zou de telefoon mee hebben genomen. Maar Kim-Lian zelf ontkende dit.

Als je het aan Sahil Amar Aïssa vraagt, moest de groep een „soort Game of Thrones-opdracht” uitvoeren. Daarmee doelde hij op de taak om naar geldkisten te vissen in het donker op de sup. De groep vond vijf kistjes, waarmee ze er vier konden openen: genoeg voor 1400 euro in de pot.



