Sahil Amar Aïssa over Wie is de Mol?: ‘Wanorde trappen het vetst om te doen’

Kunnen we het nieuwe jaar niet beter beginnen dan met Wie is de Mol? op de buis? Fans, zogeheten Molloten, vinden natuurlijk van niet. Metro sprak een van de kandidaten – of De Mol… – Sahil Amar Aïssa.

Sahil zien we in het 22ste seizoen van Wie is de Mol? samen met Welmoed Sijtsma, Thomas van Luyn, Suzanne Klemann, Kim-Lian van der Meij, Laetitia Gerards, Hila Noorzai, Glen Faria, Fresia Cousiño Arias, Everon Jackson Hooi en Arno Kantelberg. Presentator Rik van de Westelaken nam de kandidaten en De Mol mee naar Albanië. En, zo werd eind augustus bekend, er is iets nieuws: kijkers krijgen meer macht over het programma en hebben dat zelfs al gehad. Zij stemden via een stream en geven aan Arno Kantelberg nu al de meest verdachte persoon te vinden om De Mol te kunnen zijn. Verder regelen de fans twee vrijstellingen bij de eerste executie.

Bellen met Sahil Amar Aïssa

Metro pakte de telefoon voor Sahil Amar Aïssa (29). Zelf noemt de Amsterdammer zich ‘acteur, columnist, film-, programma-, tvmaker en whatever bij BNNVARA’. We kennen hem van tv onder meer van 3 op Reis (Backpack en Midweek), Jan Rijdt Rond, Serious Request, Spuiten en Slikken en als deelnemer aan De Slimste Mens 2019. En nu dan als deelnemer van Wie is de Mol?, het programma waar velen zo naar uitkijken. Sahil heet op Instagram overigens @diepizzabezorger (‘dat was ik vroeger nu eenmaal’). Het werd een opmerkelijk gesprek. Vond-ie ook zelf.

Dan gaat de telefoon en word je gevraagd voor Wie is de Mol? En dan?

Sahil Amar Aïssa: „Ik dacht, laat ik maar niet te enthousiast doen, misschien hebben ze de verkeerde aan de lijn ofzo. Je weet maar nooit hoe dat gaat. Ik was nogal relaxed en het grote enthousiasme kreeg ik pas in het vliegtuig.”

Dat de kijker nu een rol speelt, lijkt een prima aanvulling. Wat vind jij?

„100 procent mee eens dat het leuk is dat kijkers meer invloed hebben. Vergelijken kan ik het niet, omdat ik nog nooit heb meegedaan. Maar ik vind het wel hard. Het is ook niet zomaar wat invloed hè? Een vrijstelling kunnen geven is niet niks.”

Wie is de Mol? ‘zo geheim als de tering’

Hebben wij als kijkers straks nog meer invloed dan we nu al weten?

„Daar mag ik nog helemaal niets over vertellen. Wie is de Mol? is zo geheim als de tering natuurlijk. Houd alles maar voor mogelijk.”

Was je een fervent Wie is de Mol-kijker?

„Vroeger, zo rond 2008, 2009, 2010. Daarna niet echt meer, ik weet niet precies waarom. Maar toen ik wel keek dacht ik ‘ah, bekend worden, dat doe je voor Wie is de Mol?, haha. Dat is bij bekend zijn mooi meegenomen. Voor mijn deelname heb ik wel delen van het programma teruggekeken. Om te kijken hoe het ook al weer zat. Ik stapte Wie is de Mol? uiteindelijk in met de gedachte te gaan doen wat ik moet doen en niemand te vertrouwen. Vanaf de zijlijn kijken is trouwens gemakkelijk, heb ik gemerkt. Dan word je heel arrogant en vind je zetten van kandidaten fucking dom. Je krijgt het idee dat je iedereen wel even uit het spel speelt. Totdat je er zelf in zit…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jullie zaten in Albanië. Is dat nou zo’n vreemd, wat mysterieus land?

„Het is meer een onbekend land, waar Nederlanders niet snel naartoe reizen. Ik was er als enige al wel een keer geweest. Voor mij was het wat normaler. Albanië is een beetje een mix van Europa en Turkije en dat ken ik allebei heel goed. Ik ben ook Marokko gewend. Dus de hele tijd gebedsoproepen horen en dat overal glaasjes thee worden gedronken, is mij niet vreemd. Als je met het land de associatie hebt van maffia, oud-dictators en meer van die dingen, dan heb je maar een schim van wat Albanië echt is. Het is heel mooi, heel groen. Divers qua mensen en culturen, ik vind het een prachtige cocktail. Op pleinen heb je een moskee, een kerk en een café. Alle mensen uit die gebouwen praten met elkaar. Daarna gaat de een naar de moskee, de ander naar de kerk en de derde biertjes tikken in het café. Dat is daar aan de orde van de dag.”

Sahil haat spelletjes met heel zijn hart

Is het spelletje Wie is de Mol? en dat je 24 uur per dag aanstaat iets voor jou?

„Normaal haat ik spelletjes met heel mijn hart. Als ik één ding op de brandstapel zou mogen gooien, dan waren het alle bordspellen ter wereld. Ik heb daar gewoon het geduld niet voor. Vind het te passief en veel te lang duren. 3,5 uur aan een tafel zitten, hou op. En als je halverwege stopt, dan ben je de spelbreker. Wie is de Mol? is nog véél langer en gaat dag en nacht door, maar voor dit soort spellen ben ik geknipt. Helemaal. Als ik vroeger mocht kiezen tussen levend Stratego of Stratego op het bord, laat mij dan maar rondrennen in het bos. In Wie is de Mol? moet je glashard kunnen liegen en dertig stappen verder kunnen denken bij alles wat je doet. Je mag wanorde trappen, dat vind ik het vetst om te doen. Hoe meer totale anarchie er is, hoe meer mensen er met de handen in hun haren zitten en radeloos worden, hoe leuker ik het vind. Ik ga er heel goed op als alles om mee heen in de fik staat. Dat is eigenlijk mijn comfort zone.”

Irritant dat ik nu gewoon De Mol aan de telefoon kan hebben trouwens.

„De kans is een op elf hè? Ik vind het ook grappig dat het niet uitmaakt wat ik zeg. Heel veel mensen vragen me nu of ik De Mol ben. Dan antwoord ik ‘het maak toch geen fuck uit wat zeg?’ Ik kan nu tegen jou zeggen dat ik De Mol ben, en dat ben ik ook, maar lieg ik dan of niet? En ik had ook nee tegen dit interview kunnen zeggen omdat ik er na één aflevering al uit lig natuurlijk. Dat vind ik leuk, ik kan vrijuit zeggen wat ik wil. Het maakt toch geen bal uit.”

‘Arno Kantelberg is De Mol en Kim-Lian ook’

Molloten zijn al begonnen De Mol te vinden. Zij hebben bijvoorbeeld gezien dat Arno Kantelberg zijn armen en lichaam zo houdt, dat hij de letter M vormt.

„Ja, maar hij is het ook. Arno Kantelberg is de fucking Mol! En Kim-Lian van der Meij is het ook, het zijn er deze keer twee. Ze hebben allebei de helft van een sleutel. Die doen ze in een deur en dan komt de echte mol naar buiten.”

Heb je al een mooie Wie is de Mol?-theorie over jezelf gelezen?

„Ik probeer me helemaal af te sluiten van die dingen en volg geen Molloten-pagina’s en dat soort dingen. Ik had wel zelf ergens een foto geplaatst met Fresia, Glen en Everon. Toen reageerde iemand dat wij de vier halvefinalisten zijn. En ander zei dat ik gewonnen heb, omdat ik het vrolijkst op de foto sta. En dat is natuurlijk ook zo.”

Ik zie dat jouw naam met zes letters begint, de zevende een M is en dat er dan nog zeven letters volgen. Ik heb je.

„Je hebt gelijk. Je zit al op the money. Toen ik hoorde dat ik De Mol werd, heb ik bij de gemeente Amsterdam mijn naam ook laten veranderen. Je spreekt nu met Sahil Amar de Mol.”

Heb je je voorbereid op reacties op sociale media nu je aan Wie is de Mol? meedoet?

„Dat vind ik niet erg. Ik zie wat meer op tegen het bezoeken van de supermarkt. Dat is misschien wel live-ondervragen krijg, terwijl ik gewoon mijn chocomelk wil kopen. Een ondervraging door de cassière, dat lijkt me heftig.”

Wie is de Mol? is vanaf vanavond elke zaterdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1. Wil je meer over de deelnemers weten en de tips volgen? Luister dan bijvoorbeeld de leuke podcast van oud-kandidaat en Molloot Splinter Chabot.