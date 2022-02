Duizenden lopen mee in protestmars tegen coronaregels in Rotterdam

Duizenden demonstranten doen mee aan de protestmars voor de verbinding, waarmee ze strijden tegen de coronamaatregelen van de overheid. Kort voor het vertrek toonden de actievoerders een spandoek met daarop de tekst „minder repressie, meer zorg.” Een trekker en vrachtwagen gaan voorop in de stoet.

De politie legt tijdens het protest vier uur lang het werk neer, omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan de eisen voor een nieuwe politie-cao. Toch zijn er enkele tientallen agenten aanwezig „om te handhaven en toezicht te houden”. De agenten legden vier uur lang het werk neer en liepen een mars van de voet van de Willemsbrug naar de voet van de Erasmusbrug. De actie viel deels samen met een coronaprotest in Rotterdam.



De gemeente verwachtte aanvankelijk 15.000 deelnemers bij de protestmars, maar door het slechte weer zijn dat er beduidend minder. Vooraf is aan de deelnemers gevraagd zich warm te kleden en attent te zijn op harde windstoten bij het passeren van de Willemsbrug en Erasmusbrug.

Protestmars van Nederland in Verzet

De protestmars is een initiatief van de actiegroep Nederland in Verzet. Die groep organiseerde ook demonstraties tegen het kabinetsbeleid in Amsterdam en in andere plaatsen.

Het stadsbestuur gaf toestemming voor het protest omdat de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie ervan uitgaan dat de openbare orde voldoende kan worden gehandhaafd. Volgens de zegsman van de gemeente heeft de driehoek „na overleg met de politiebonden er vertrouwen in dat de bonden en leden voldoende oog houden voor de openbare orde en veiligheid”. De lokale autoriteiten gaan uit van zo’n 15.000 deelnemers aan de protestmars in het centrum.

Politie-inzet is er ook rond de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta in de Kuip, die om 12.15 uur is begonnen. In de Kuip zijn 16.000 mensen aanwezig bij de Rotterdamse derby. Dat is, vanwege de coronaregels, slechts een derde van de toeschouwerscapaciteit van het stadion.