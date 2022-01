Emma’s Molumn #5: De opdrachten uitvoeren? Kim-Lian neemt liever een modderbad

Wekelijks bespreekt Metro’s collega van Beautify, Emma, in haar ‘molumn’ de laatste aflevering van Wie is de Mol? We gaan het hebben over de slinkse molacties van bijvoorbeeld Kim-Lian én we gaan het hebben over de gekste theorieën en aanwijzingen, want social media staat er vol mee. Vandaag aflevering 5: ‘Kettingreactie’.

Spoileralert!

Wie is de Mol? Aflevering 5

We zijn alweer aangekomen bij de vijfde aflevering van dit seizoen WIDM en dat betekent dat het spel volop aan de gang is. Er wordt gemold, fanatiek gespeeld, geld gewonnen én geld verloren. Na de exit van Arno afgelopen week moet ik toch echt beter gaan nadenken over mijn mollen. Hoe meer ik zie, hoe meer ik in de war raak. Want zo is iedereen op zijn eigen manier verdacht. Waarom molt Sahil zo veel? Weet Kim-Lian echt zo weinig? En waarom lacht Fresia zo gemeen?

Geld in de pot begin aflevering: €5900,-

Kandidaten over: 7

Penningmeester: Hila

De Moltelefoon is ‘weg’

De kandidaten worden wakker in Vlorë. Hila en Kim-lian raken lichtelijk in paniek wanneer ze als enigen bij de bus staan. Kim roept: „Het spel is al begonnen!“ en ze rennen beiden terug naar het hotel. Daar komt Everon – op zijn dooie gemakje – aanlopen en die vertelt dat Thomas en Laetitia ook gewoon nog in het hotel zijn. De groep komt er wel achter dat Sahil en Fresia ontbreken. Wat ze niet weten, is dat deze twee de avond ervoor een bericht van Rik hebben gekregen op de Moltelefoon. Zij moeten los van de groep naar een natuurpark komen.

Oh en nog even over die telefoon… Fresia vertelt de groep later dat ze ‘m is kwijtgeraakt. Dit is natuurlijk niet zo, want later zien we dat maatje Sahil de telefoon in zijn bezit heeft. Volgens mij hopen ze samen om zo meer informatie te krijgen of de groep een beetje te kunnen manipuleren.

Uit de lucht gegrepen

Everon, Kim-Lian, Thomas, Laetitia en Hila worden neergezet in het natuurpark. Ze zitten allemaal vast aan een ketting en krijgen verder geen duidelijke uitleg. Na verloop van tijd zien de kandidaten Sahil en Fresia aankomen in twee deltavliegtuigjes. De bedoeling is dat Sahil en Fresia hints ‘droppen’ bij de kandidaten zodat ze zichzelf kunnen bevrijden en het geld kunnen zoeken. In totaal is er 2000 euro te verdienen tijdens deze proef. Het bevrijden lukt bij Thomas en Laetitia. Thomas pakt zelfs een verdubbelaar! Wel ‘vergeet’ Laetitia om haar verdubbelaar mee te nemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Shot 1: Laetitia kan zogenaamd (slappe ketting) net niet bij de verdubbelaar die 1m in het water ligt. Shot 2: Verdubbelaar ligt even later 10cm van haar voetafdruk. Oh ja, en ze vergeet hem op te halen als haar ketting al los is?#widm #wieisdemol #letitia pic.twitter.com/QF70t7DEa8 — Jurgen Steenwel (@JSteenwelle) January 29, 2022

Bij de rest gaat het iets minder goed. Sahil mist Everon en Hila en Fresia gooit haar hint zo ver weg, dat Everon er niet bij kan. Kim-Lian ligt ondertussen liever in een modderbad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mollen houden van wroeten in de aarde… toch Kim Lian?#widm pic.twitter.com/dWw4njLIb6 — Judith (@Knuffel_Juf) January 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als man heb ik geen idee hoe duur "dit spul" is, maar ik weet wel dat het je nu zo'n 250 euro kost…#widm pic.twitter.com/8E2fRAGKaS — Thijs (@TharusThijs) January 29, 2022

Wel wint de groep uiteindelijk 750 euro. Vooral door Thomas.

Zwanenmeer

Tijdens opdracht twee moeten de kandidaten op een supfiets op zoek naar stellingen die goed bij zichzelf passen. De portofoon van Everon en Laetitia werkte opeens (?!) niet meer en zo konden zij dus geen antwoorden doorgeven. Heel slim wel. Toen ze na verloop van tijd langs Fresia en Hila ‘fietsten’, deed deze het op wonderbaarlijke wijze wél. Toch hebben ze zo wel een aantal antwoorden gemist. Verdacht… ook Kim-Lian en Sahil deden er wel erg lang over om de zwanen met stellingen terug te brengen en ook gaf Sahil Thomas een verkeerde aanwijzing naar het geld. Hoe kan het dat Sahil zó openlijk molt? Zou het dan echt zo zijn dat hij de Mol is?!

Wel komen we zo grappige feitjes te weten over de kandidaten. Zo moest Fresia ooit een broek achterlaten in de sauna en houdt Sahil van afwassen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tijdsbeeld

De laatste opdracht speelt zich af op een eilandje, in een héél oud ‘dorp’. De kandidaten moeten beelden en bijbehorende sokkels verplaatsen, zodat ze op de juiste plek komen te staan. Ze mogen kiezen voor geld per correct beeld óf ze mogen kiezen voor alles of niets. Kim-Lian wil wel héél erg graag risico nemen… en de groep gaat met haar mee. Uiteindelijk lukt het (op één gebroken beeld na) om alles op de juiste plek te zetten. Ze hebben mazzel, want de gebroken adelaar telt ook mee. Kim had gelijk en ze verdienen 2000 euro voor de pot. Wel was het een zware proef en dat is te zien als Hila het geld gaat ophalen. Het zorgt in elk geval voor goede beelden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik tot mijn salaris weer gestort wordt. #widm pic.twitter.com/G4lTtEvVOJ — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) January 29, 2022

Executie

De executie. Na mijn dramatische ondergang van vorige week hoop ik toch dat het deze week iets beter gaat. Ik heb ingezet op drie ‘mollen’.. Fresia, Hila en Kim-Lian. Toch wordt het me wederom niet gegund, want penningmeester Hila ligt eruit. Weer punten weg. Inmiddels sta ik onderaan in elke poule.. Ik denk maar zo: „Ik moet uiteindelijk gewoon de Mol raden en de rest niet.” Zo simpel is het. Volgende week inzetten op twee kandidaten? Laten we dat proberen.

Wel heeft de groep (nou ja… Thomas) deze aflevering redelijk wat geld in de pot gebracht. Het bedrag staat namelijk nu op €9450,-.