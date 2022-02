Windstoten maken van NK Tegenwindfietsen beestachtige editie

Het is bikkelen voor de deelnemers van het NK Tegenwindfietsen. Er staat een volle windkracht 7 op de Oosterscheldekering en het regent. De windstoten lopen op tot 80 kilometer per uur.

De zevende editie van het NK Tegenwindfietsen telt 325 deelnemers, verdeeld over 25 ploegen en 225 individuen. Dat doen ze op gewone fietsen zonder versnellingen. „Het is echt heel beestachtig weer. Door de harde wind is het met stip de koudste editie”, zegt organisator Robrecht Stoekenbroek. Volgens de ‘chef de mission’ is deze stormachtige en natte editie vergelijkbaar met de race in 2020, tijdens storm Ciara. Op Twitter is te zien dat ook de spandoeken bij de finish niet bestand zijn tegen de harde wind.

NK Tegenwindfietsen als therapie na twee coronajaren

„Deze editie was sneller uitverkocht dan ooit, binnen drie uur. Ik denk dat het soort therapie is voor Nederland na twee coronajaren”, zegt Stoekenbroek.



Zondag om 08.00 uur klonk het startschot voor de eerste deelnemers. Tot 10.30 uur racen de individuen over de Oosterscheldekering. De teams staan tot 11.45 uur op de trappers om de regen en windstoten te weerstaan.

Code geel

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. In het kustgebied kunnen vanavond windstoten tot 100 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel uitgeroepen voor de westelijke kustprovincies. De ANWB waarschuwt weggebruikers voor windstoten.

Vanwege de harde wind zijn op meerdere plekken in het land vaccinatielocaties tegen het coronavirus dicht. In en rond Rotterdam gaat het om vaccinatielocaties bij het SS Rotterdam en metrostation Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. In het noorden van Noord-Holland blijft de vaccinatielocatie in Middenmeer de hele dag dicht. Mensen die dan een prikafspraak hebben, kunnen naar de vaccinatielocatie in het dorp Hem, tussen Hoorn en Enkhuizen. De priklocatie in Alkmaar blijft tot 14.00 uur dicht, en de mensen die daarvoor een afspraak hadden staan kunnen ‘s middags langskomen.

Het waait vandaag niet alleen hard, het is ook een regenachtige dag. Gemiddeld valt er in februari tussen 55 en 75 mm neerslag, aldus Weer.nl. Gerekend van gisteravond tot en met vanmiddag kan op veel plaatsen in het zuiden, midden en oosten tussen 30 en 40 mm regen vallen. Dat is meer dan normaal valt in een halve februarimaand. De kans op wateroverlast is ondanks het kletsnatte weer beperkt, omdat de regen over een groot deel van de dag wordt verspreid.