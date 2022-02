RIVM: ‘Ministerie mag ‘tekstsuggesties’ doen voor OMT-adviezen’

Wanneer het Outbreak Management Team (OMT) een advies voor de aanpak van de coronacrisis opstelt, mag het ministerie van Volksgezondheid „tekstsuggesties” doen. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving hierover van Nieuwsuur. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers ontkent echter dat zijn ministerie OMT-adviezen heeft beïnvloed.

Regelmatig komt de club van experts samen om te praten over de coronamaatregelen. Na afloop sturen zij een concept van het advies naar het ministerie. Het ministerie bespreekt dat advies dan, in het zogenoemde bestuurlijk afstemmingsoverleg, legt een woordvoerder van het RIVM uit. Het overleg wordt voorgezeten door een functionaris van het ministerie.

‘Tekstsuggesties voor OMT-adviezen’

„Hierbij wordt besproken in hoeverre het advies begrijpelijk is en coherent in het kader van de adviesaanvraag”, zo stelt hij. „Uit het overleg kunnen tekstsuggesties naar voren komen.” Het gaat dan om „verzoeken ter verheldering”. De adviezen moeten namelijk goed uitlegbaar zijn en „zonder onduidelijkheden vertaalbaar naar de praktijk”.

Daarna is het wel aan het OMT om te beslissing of ze de wijzigingen overnemen. „Het gaat daarbij om tekstuele verduidelijkingen en niet om inhoudelijke koerswijzigingen”, zegt de woordvoerder. Dat is een belangrijk punt: het ministerie heeft dus geen invloed op wát het OMT zegt, alleen met welke woorden ze dat doen.

Kuipers: ‘Ministerie sleutelde niet aan adviezen’

Volgens Kuipers heeft zijn ministerie geen OMT-adviezen aangepast. Daar is hij heel stellig over. Hij zegt dat het enkel gaat om „verduidelijkende vragen”.

Nieuwsuur schrijft echter over een ambtenaar die in april 2020 schreef dat het advies op een bepaald punt „nog wel een tandje scherper” kon. Daarnaast vroeg hij of zij om een extra zin in het advies op te nemen. In één geval kwam een gesuggereerde zin van een ambtenaar met daarin een spelfout in dezelfde vorm zelfs voor in de notulen van een eerder gehouden OMT-overleg.

Volgens Kuipers is het alleen maar logisch dat het ministerie het OMT soms om verdere uitleg vraagt. Hij benadrukt dat „een generiek advies vertaald moet worden naar heel veel verschillende beroepsgroepen en sectoren”. Ambtenaren zouden er slechts scherp op zijn dat de tekst helder „vertaald” kan worden naar de praktijk, omdat bepaalde beroepen bijvoorbeeld met richtlijnen moeten werken. De onafhankelijkheid van het OMT wordt daarbij „totaal niet aangetast”, zegt Kuipers.

Zijn ambtenaren schrijven niet mee aan het advies, benadrukt hij.