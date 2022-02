Veel gejuich om ‘All Stars-editie’ met winnaars Expeditie Robinson

Expeditie Robinson keert over een paar weken terug met een eenmalig ‘All Stars-seizoen’. Op Twitter klinkt veel gejuich over de nieuwe editie met bekende succesvolle gezichten van weleer.

Vaak maakt RTL de deelnemers aan Expeditie Robinson in een lange reeks aan berichten bekend. Gisteravond niet. Het was bam, in één keer werden voormalige sterren die mogen ‘overleven’ en strijden in spellen naar buiten gebracht. Dat ging met het woord ‘titanenstrijd’ zo:



Zowaar weinig gemopper over Expeditie Robinson

Als de deelnemers aan Expeditie Robinson eenmaal bekend zijn, klinkt er op sociale media doorgaans gemopper. De strekking: „Ik ken niemand.” En: „Stelletje C-sterren bij elkaar.” Deze keer klinkt er slechts een sporadische ‘het programma wordt helemaal uitgeperst’.

Vanaf donderdag 24 februari is het nieuwe en extra seizoen van Expeditie Robinson bij RTL 4 en Videoland te zien. In Expeditie Robinson: All Stars gaan halve finalisten, finalisten en winnaars nog één keer deze strijd aan om voor eens en altijd uit te maken wie de ultieme Robinson is. RTL deelde gisteravond de eerste beelden:

Dit zijn de Expeditie Robinson-All Stars die meedoen

De deelnemers die voor deze eenmalige Expeditie Robinson-editie reisden voor hun tweede kans naar Zanzibar, een eiland voor de oostkust van Afrika. Het gaat om Bertie Steur (winnares 2016), Carlos Platier Luna (winnaar 2017), Dio, Dominique Hazeleger, Edith Bosch (winnares 2013), Ferry Doedens, Gregory Sedoc, Hugo Kennis (winnaar 2019, Metro sprak hem na de finale), Jan Bronninkreef (winnaar 2018), Kay Nambiar (winnaar 2014), Krystl Pullens, Mariana Verkerk, Niels Gomperts, Rita Berger, Sebastiaan Labrie en Thomas Dekker.

De presentatie is in handen van Art Rooijakkers en Geraldine Kemper.

‘Twee boeren, één eiland, kan niet wachten’

Op Twitter klinken tot nu toe bijna alleen maar positieve geluiden. De vraag is of deze extra Expeditie Robinson leuk is, als je het fanatisme van de deelnemers al kent. En weet dat zij allemaal al eens met het bijltje hebben gehakt. Afgelopen seizoen keerden ook al oud-deelnemers in het programma terug. Zij begaven zich tussen nieuwe kandidaten en dat pakte goed uit. Een ‘nieuwe’, Robbert Rodenburg, ging met de zege aan de haal. Ook hij sprak met Metro over zijn avontuur.

Eén Expeditie Robinson-fan ziet vooral de twee boeren op het Afrikaanse eiland helemaal zitten. Over Bertie en Jan:



Bertie en Jan op 1 eiland. Ik weet niet eens hoe ik moet beginnen te omschrijven hoe happy ik hiervan word. #expeditierobinson — Bernike (@BurnoPranks) February 10, 2022

Verder klinkt er vooral ‘OMG’, ‘Yes!’ en ‘Zin in’.



Wat super tot dat Boer Jan weer mee doet ! Nu al zin in 😁 #ExpeditieRobinson — Rian🦁 (@FemkeRianne) February 11, 2022



Oeeeee nieuwe seizoen expeditie Robinson zin in!!!!! — sasja🤷🏻‍♀️ (@sasjalv) February 10, 2022



WAT LEUK! 🤩🤩 #ExpeditieRobinson Expeditie Robinson krijgt een All Stars-seizoen en deze kandidaten doen mee https://t.co/JSYqFyKP68 — Tamara 🌍 liefdevoorschaatsenNL (@Tammie1808) February 10, 2022



Omg!!!! Dat nieuwe seizoen van #expeditierobinson!!!!! — Nina (@_jesuisNina) February 10, 2022

Eén fan heeft ook een probleem:



Wat gemeen van Videoland.

Was ik net aan het overwegen om op te zeggen, krijg ik bericht dat er vanaf 24 februari een Expeditie Robinson Allstars begint.

Als ultieme Robinsonfan van het eerste uur wil ik dit natuurlijk zien. — Iris (@Iris00010) February 10, 2022

Expeditie Robinson: All Stars is vanaf donderdag 24 februari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4. Videoland-abonnees kunnen vanaf die dag wekelijks vooruitkijken. Eilandpraat, de nababbel gepresenteerd door Luuk Ikink, is vanaf de startdatum om 21.30 uur te zien, ook op RTL 4.