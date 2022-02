Dit is een gouden medaille in Beijing waard op basis van gewicht

Leuk en aardig, zo’n gouden medaille winnen tijdens de Olympische Spelen in Beijing, maar het grootste deel is van zilver. Hoeveel is zo’n plak eigenlijk waard? Tipje van de sluier: het laten omsmelten levert niet heel veel op.

Nederland heeft inmiddels al wat gouden medailles op zak. Schaatster Irene Schouten reed gisteren naar haar tweede, deze Olympische Spelen.

De waarde van een gouden medaille in Beijing

De gouden medaille die wordt uitgereikt tijdens de Olympische Spelen in Beijing, bestaat voor 92,5 procent uit zilver. Het gouden laagje eromheen weegt slechts 6 gram.

Op basis van de huidige goudprijs (op het moment van schrijven) heeft dat dunne laagje goud op de Olympische medaille in Beijing een waarde van 308 euro. Het zilver daaronder heeft op basis van de huidige zilverprijs een waarde van ongeveer 350 euro. Dat komt neer op een totaalprijs van zo’n 658 euro. Toch een ietwat tegenvallend bedrag.

Dit verdienen Nederlanders per Olympische medaille

Goed, van de gouden medaille zelf word je niet rijk. Maar hoe zit het met de bonus van Nederlandse sporters, die ze krijgen uitgekeerd van het NOC*NSF? Het simpele antwoord is: 30.000 euro voor goud, 22.500 euro voor zilver en 15.000 voor brons. Voor groepsdisciplines gelden andere tarieven. En per extra plak verdien je relatief minder.

Tikt best lekker aan, zou je zeggen. Maar sporters uit de meeste andere landen verdienen veel meer per gouden medaille.

Wat heb je nodig om goud te winnen?

Een gouden medaille winnen is makkelijker gezegd dan gedaan. Naast een goed fysiek gestel moet het namelijk ook goed zitten tussen de oren. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Olympische kampioenen, die verspreid over verschillende Olympische Spelen zijn gevolgd. Daaruit zijn deze twaalf psychologische eigenschappen naar voren gekomen.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen 2022 lees je hier.