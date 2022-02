Supplementen steeds populairder onder amateursporters, soms schadelijk

Steeds meer amateursporters gebruiken weleens supplementen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van onderzoek. Dat is echter niet altijd bevordelijk voor je gezondheid. In ongeveer 10 procent van de producten die de ondervraagde sporters gebruikten, zaten stoffen die schadelijk kunnen zijn.

Ook ervaren de ondervraagde sporters die supplementen gebruiken weleens bijwerkingen, zoals hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen en maagklachten.

Wat is een sportsupplement?

Sportsupplementen zijn er in veel vormen en maten. Drankjes of poeders, bijvoorbeeld, die je inneemt voor of na het sporten. Soms ook wel pre-workout genoemd. Vooral mensen die een krachtsport beoefenen of doen aan fitness, wielrennen of hardlopen nemen die. De onderzoeksgroep gebruikte vooral eiwitten, cafeïne, calcium, magnesium, vitamines en creatine. Sporters gebruiken de supplementen naar eigen zeggen om meer energie en uithoudingsvermogen te hebben tijdens het sporten en voor sneller spierherstel na een training.

Ongeveer één op de zes mensen weet niet welke ingrediënten er in hun sportsupplementen zitten, merkt het RIVM op. Dat geldt vooral voor vrouwen en sporters onder de 25 jaar. Van de mensen die stopten met het gebruiken van sportsupplementen gaf 10 procent aan de producten in het vervolg links te laten liggen vanwege de bijwerkingen.

Ook meldt het RIVM dat sporters die supplementen gebruiken, ook regelmatig koffie, energiedrank of alcohol drinken. Maar dat kan juist schadelijk zijn. Het combineren van sportsupplementen en die dranken kan leiden tot een teveel aan cafeïne. „De meeste mensen vragen zich niet af of de combinatie van supplementen en andere middelen schadelijk kan zijn voor hun gezondheid”, concludeert het instituut.

Schadelijke stoffen in supplementen, soms zelfs doping

Ruim 7000 amateursporters van 15 tot en met 54 jaar deden mee aan het onderzoek. Zij stuurden foto’s op van de producten die ze gebruikten en uit de analyse daarvan kwam naar voren dat een deel schadelijk is. Dat komt omdat er van één bepaalde stof te veel in zat.

In sommige gevallen las het RIVM op het label zelfs dat er verboden stoffen gebruikt waren, zoals doping. Het gaat dan bijvoorbeeld om DMAA. Dat is een verboden stof, die lijkt op amfetamine (speed). Een chemische analyse zou volgens het RIVM nodig zijn om te achterhalen welke ingrediënten er precies in de producten zitten.

Vooral 25- tot en met 34-jarigen gebruiken sportsupplementen, meldt het RIVM. Dat zijn vaker mannen dan vrouwen. Daarnaast gebruiken mannen de supplementen vaker én gebruiken ze meer verschillende supplementen. Stress heeft overigens ook een grote invloed op je sportprestaties. Waarom, dat lees je hier.