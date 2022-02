Voor Geraldine en half miljoen anderen vervalt vandaag het coronatoegangsbewijs: ‘Onverwachts terrasje zit er niet meer in’

Het coronatoegangsbewijs zal vanaf vandaag voor ongeveer een half miljoen mensen komen te vervallen. Hun volledige vaccinatie is meer dan negen maanden geleden en ze hebben geen boostervaccin genomen. „Onverwachts een terrasje pakken zit er niet meer in.”

De CoronaCheck-app zal bij de 57-jarige Geraldine uit Rotterdam vanaf vandaag geen nieuwe QR-code meer geven. Geraldine werkt in de zorg met cliënten die psychische problemen hebben. Toch heeft ze ervoor gekozen om geen boostervaccin te nemen. „Vanaf het begin heeft het al niet goed gevoeld voor mij”, legt ze uit aan Metro. „Dat is alleen maar meer geworden door de druk en bijna verplichting om het vaccin te nemen. Zonder het coronatoegangsbewijs kom je namelijk bijna nergens meer binnen. Ik heb inmiddels corona gehad, in de milde vorm, dus vertrouw ik op mijn eigen weerstand.”

Eerste vaccinatie ‘met frisse tegenzin’

Omdat Geraldine in de zorg werkt, kreeg ze als een van de eersten een oproep voor een coronavaccinatie. „Na lang twijfelen heb ik het vaccin toch maar genomen. Doordat ik al besmet ben geweest met corona, zou ik er maar één nodig hebben. Ik had veel stress doordat ik niet meer zou kunnen doen wat ik wil. Hierdoor heb ik mij toch over laten halen om zo het coronatoegangsbewijs te krijgen. De eerste vaccinatie heb ik dus met frisse tegenzin genomen.”

Geraldine is zich ervan bewust dat ze nu niet meer zomaar uit eten kan, of een sportschool kan bezoeken. „Dat doet wel iets met mij, merk ik. Onverwachts een terrasje pakken zit er niet meer in. Voor een vakantie of festival kan ik tot nu toe nog een test doen. Verder maak ik het vooral thuis gezellig. Gelukkig heb ik een grote vriendengroep waar ik het gezellig mee maak. Ik wacht voorlopig nog met het boostervaccin en hoop dat de storm gaat liggen.”

Petitie tegen het coronatoegangsbewijs

Sinds dit weekend ligt het coronatoegangsbewijs al aardig onder vuur. Voormalig CDA-staatssecretaris Mona Keijzer startte een petitie voor de afschaffing van het coronatoegangsbewijs. De petitie was na drie dagen al meer dan 500.000 keer getekend. Het gaat hierbij vooral om de inbreuk op de grondrechten. Op het moment van schrijven, dinsdag einde ochtend, staat de teller op ruim 720.000 handtekeningen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.