Fidan Ekiz spreekt zich uit tegen hoofddoek bij boa’s en dat leidt tot gemixte reacties

Op1-presentatrice Fidan Ekiz sprak zich gisteravond uit tegen een hoofddoek bij politie of boa’s. Volgens haar komt zo de neutraliteit in het gedrang. Op Twitter maakt haar pleidooi heel wat los. Zo worden haar uitspraken gesteund, maar keren kijkers zich ook tegen haar.

Aan het begin van de talkshow wordt het nieuws van de dag besproken. Ekiz heeft ook een onderwerp dat ze wil aansnijden. In Arnhem pleiten politici ervoor om boa’s toe te staan om bij hun uniform een hoofddoek, keppeltje of tulband te dragen. De lokale politieke partijen DENK, Verenigd Arnhem en D66 dienden het voorstel in.



Normaal gesproken vraag je als presentator eerst wat je gasten van een bepaald onderwerp vinden, maar Fidan vindt het nodig om eerst zelf even haar mening breeduit te geven over de nieuwe 'hoofddoekjesaffaire' bij de BOA's #op1 — Carlos Zacharioudakis (@Carlitosisback) February 3, 2022

Fidan Ekiz spreekt zich uit over hoofddoek bij Op1

Het voorkomen van boa’s moet neutraal zijn. Volgens DENK-partijlid Yildirim Usta is een hoofddoek ook neutraal, omdat het gaat om een kledingstuk. „Een hoofddoek is neutraal, het is een lapje stof.”

Op die laatste uitspraak haakt Ekiz in. „Zolang vrouwen in Iran 24 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen”, ze verwijst naar een vrouwenrechtenactiviste uit dat land die een celstraf kreeg omdat ze protesteerde tegen de hoofddoek, „dan vind ik het niet echt een neutraal lapje stof. Ik vind het een belangrijke waarde in ons systeem dat wij een scheiding tussen kerk en staat hebben. Ik vind dat boa’s of politiemensen neutraliteit horen uit te stralen.”



Altijd weer een verademing die Fidan, een vrouw die spreekt vanuit het hart en zich door niemand de mond laat snoeren. #powervrouw @fidanekiz #op1 #Op1npo — Theo A (@19ta61) February 3, 2022



Prachtig tv bij #op1 met #fidan die als presentatrice haar pleidooi ongestoord kan doen over het hoofddoekje. U raad het al, nul moslima’s aan tafel om mee te praten. En dan die vergelijking met Iran, trutje toch, voor bezit van een gram wiet kun je in Iran ook gevangenisstraf — 👻➡️ youness.ouaali (@YounessOuaali) February 3, 2022

Politie en boa’s neutraal

De presentatrice vervolgt haar pleidooi. „Als je dat verliest, verlies je ook je legitimiteit. Ik vind het jammer dat een kleine groep mensen in dit land aan zo’n belangrijk systeem willen tornen. Ik denk dat we juist moeten waarderen dat we die mensen hebben die neutraliteit uitstralen”, aldus Ekiz.

Oud-atleet Gregory Sedoc werkt bij de politie en sluit zich aan bij het betoog van Ekiz. „Het is altijd link, wat ik nu zeg. Maar ik vind dat je als politieman, in mijn geval, altijd neutraal moet zijn. Het kerkelijke of je geloof moet altijd gescheiden zijn ten opzichte van het uniform dat je draagt.”



Praatstoel Fidan Ekiz heeft het over neutraliteit en hoofddoeken. Hoe staat het met haar neutraliteit dan als ze als gespreksleider zo'n uitgesproken mening heeft! #op1 — Ozzy_TG (@OzanTurkdogan) February 3, 2022



Hulde aan Fidan dat zij zich uitspreekt. Neutraliteit is een wezenlijk aspect van de overheid. En ja in Iran worden vrouwen jarenlang opgesloten voor niet dragen van hoofddoek. Volg @AlinejadMasih dan besef je wat Iraanse vrouwen doormaken vanwege hoofddoek. #Op1npo #op1 — Sander Terphuis (@Terphuis) February 3, 2022

Gemeenteraadsverkiezingen

Ekiz haalt aan dat het argument „inclusiviteit” gebruikt wordt in deze discussie. Volgens haar kan er op veel andere gebieden aan inclusiviteit gewerkt worden. „Kijk naar arbeidsdiscriminatie. Er zijn zoveel vlakken waar werk aan de winkel is. Dit is niets meer dan symboolpolitiek.”

Mede-presentator Sven Kockelmann legt daarna uit dat de gemeenteraad deze beslissing niet mag nemen. „Nationale regelgeving staat dit voorstel in de weg.” Hij kaart aan dat de gemeenteraadsverkiezingen best weleens de aanleiding kunnen zijn om dit voorstel nu te doen.

Ekiz staat overigens bekend als iemand die niet schroomt om haar mening hardop uit te spreken. Dat deed ze ook vaker in de talkshow De Vooravond. Dat programma werd alleen opgeschort en Ekiz en mede-presentator Renze Kamer waren genoodzaakt te stoppen, ondanks goede kijkcijfers. Sinds dit jaar is ze presentatrice bij talkshow Op1.



Ik deel Fidan haar mening! Scheiding van religie en staat moet worden gewaarborgd! En dat geldt voor álle religies!!! — Cat (@LetsCatSerious) February 4, 2022

